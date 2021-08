Hipólito vuelve a defender consumo de la carne de cerdo

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, volvió a defender este jueves el consumo de la carne de cerdo.

Al ser abordado por la prensa sobre la resistencia de la población a comer, Mejía recalcó que hay que estar al tanto de la tecnología y no tenerle miedo a comer ese producto, que en su caso particular, no ha parado de degustar.

“Que no la coman y que se jodan (…) yo me la como que soy el padre de lo de la otra vez, y me lo estoy echando arriba de nuevo. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es igual que los que no se quieren vacunar”, expresó el exmandatario a su salida de la juramentación de la nueva directiva de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), en el Pabellón de Subasta, en la feria ganadera.

Exhortó a la ciudadanía a consumir esa carne, al tiempo que recordó que la Peste Porcina Africana (PPA) afecta única y exclusivamente a ese animal.

“Ahora mismo me voy a comer chicharrón”, enfatizó.

De acuerdo con informaciones, el Gabinete Agropecuario del Gobierno se reunirá este jueves con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, para elaborar un plan alternativo a la crianza de cerdos dirigido a los porcicultores que se han visto afectados por la peste porcina africana (PPA)..