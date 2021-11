Iluminan cataratas de Niágara por eliminación de violencia contra la mujer

Ottawa, Canadá - La Embajada de la República Dominicana en Canadá, en nombre del Gobierno dominicano, iluminó con el color naranja y los de la bandera nacional, las cataratas del Niágara, en ocasión al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La información fue ofrecida por la embajadora Michelle Cohén, quien señaló que es la primera vez que esta iniciativa se realiza.

“Hemos escogido estos hermosos afluentes como símbolo de la pureza y limpieza espiritual, la cual nutre nuestras tierras y refleja la vida que debe disfrutar cada mujer que habita nuestra tierra”, resaltó la legación diplomática dominicana en un comunicado.

Indicó que con la iluminación de las cataratas, la República Dominicana se une a millones de voces alrededor del mundo que claman por el respeto de los derechos de mujeres y niñas.

“Esta jornada, la cual se cristaliza ante los ojos del mundo con la histórica hazaña de nuestras mariposas, Patria, Minerva y María Teresa, nos recuerda cada año los desafíos que enfrentamos para lograr un trato equitativo entre hombres y mujeres y poner un alto a la agresión y a la discriminación”, proclamó.

Cohen agradeció al gobierno de Canadá y al Niagara Falls Illimination Board (Consejo de Iluminación de las Cataratas del Niágara), por facilitar la decisión dominicana de enviar un mensaje al mundo desde las emblemáticas cataratas.

El Consejo de Iluminación de las Cataratas del Niágara fue establecido en 1925 y está integrado por la Ciudad de Niagara Falls, del estado de Nueva York en Estados Unidos, La Ciudad de Niagara Falls, de la provincia de Ontario en Canadá, The Niagara Parks Commission (Comisión de Paques del Niágara), New York State Office of Parks (Oficina de Parques del Estado de Nueva York), Recreation & Historical Preservation (Recreación y Preservación Histórica), Ontario Power Generation (Generación de energía de Ontario), New York Power Authority (Autoridad de Energía de Nueva York).