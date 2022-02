Imponen tres meses prisión a chofer atropelló a dos niños con una jeepeta

San Pedro de Macoris.- El Tribunal de Tránsito del Juzgado de Paz del Departamento de Justicia de San Pedro de Macorís, impuso este miércoles prisión de tres meses a Andrés Julio Céspedes Morla, por haber atropellado y provocado la muerte a dos de tres niños en Santa Fe, San Pedro de Macorís.

La medida se conoció en la Sala de Audiencia Civil en el tribunal de San Pedro de Macorís.

Julio Andrés Céspedes Morla, principal sospechoso de conducir la jeepeta que atropelló a tres niños, muriendo dos de ello en el sector Santa Fe, en San Pedro de Macorís.

Se recuerda que Céspedes Morla se entregó la pasada semana a las autoridades tras ser seducido por familiares, en momento que estaba en la zona de Miches, tratando de irse en yola a Puerto Rico, para evadir la justicia.

Los niños Yeremi Novel, de 7 años, y de Yeferson Novel, de 5. y el herido Jeferson Novel. Fueron atropellados por la jeepeta Toyota 4Runner Limited 4WD, año 2014, negra, placa G429832, cuyo conductor se montó en el asiento del pasajero, tras el choque, y su acompañante tomó el guía.

Un juez emitió orden de captura contra Héctor Geovanny Morla, quien acompañaba a Céspedes y a quien este le pasó el guía, se observa en el video.

Miguel Arredondo, abogado de las familias de los niños fallecidos, dijo que la Justicia debe perseguir a los demás ocupantes del vehículo que atropelló a los niños, dejando dos de ellos muertos.