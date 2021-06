Industria y Comercio inaugura Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica en PUCMM

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) inauguró junto a la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) el primer «Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica (CPTT)», con sede en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Durante el acto Jonathan Bournigal, director de Gabinete del MICM, afirmó que el Centro es el resultado de la visión de diversos sectores e instituciones que buscan ofrecer.

“una cartera de servicios especializada para la creación de nuevos productos o mejoras de productos existentes, y un impulso al crecimiento económico a todas las mipymes que sean beneficiadas” expresó.

En tanto que Xavier Hernández, representante adjunto del PNUD, destacó que la iniciativa es una apuesta que se enmarca dentro de las estrategias para el fortalecimiento de las mipymes en República Dominicana.

“Estamos convencidos de que el centro podrá ayudar a que nuestros negocios amplíen el alcance de sus productos e identifiquen soluciones innovadoras más efectivas para que las empresas puedan lanzar productos con mayor rapidez y eficiencia”, indicó.

Asimismo, Christian Hernández, director de Servicios de Apoyo a las Mipymes del MICM, agradeció a la PUCMM por ser sede del CPTT, y destacó que se busca aumentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país con respecto a las grandes.

Mientras que Jorge Morales, viceministro de Fomento a las Mipymes, manifestó que este proyecto es una oportunidad para que muchos dominicanos innovadores puedan iniciar formalmente su micro y pequeña empresa con el apoyo del estado y del sector privado.

Con el CPTT creado a través del Viceministerio de Fomento a las Mipymes y el proyecto Fortalecimiento del Proceso de Gestión de la Innovación (INNÓVATE), las mipymes tendrán acceso a una red de servicios integrales dirigidos a engrandecer sus negocios mediante la transmisión de herramientas claves como son: diseño y modelados 3D, estandarización de productos y brindar un espacio de trabajo conjunto entre empresarios, asesores especializados y técnicos de diferentes áreas que intervienen en la implementación de mejores prácticas en la elaboración de propuestas para las mipymes.

El CPTT permitirá además que las pymes y emprendedores puedan contar con asesorías, asistencias técnicas, acompañamiento especializado y financiamiento para la elaboración de un producto mínimo viable (MVP), acceso a base de datos de patentes, mejora de procesos, análisis de laboratorio para sus productos, investigación y vigilancia tecnológica.

El evento que también contó con la participación de Salvador Ramos, director de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI); Ellin Rodríguez, representante Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), e Iluminada Severino, vicerrectora de Administración y Finanzas de la Madre y Maestra, tuvo lugar el lunes 28 de junio de 2021 en el Auditorio I del campus de Santo Domingo.

Sobre el CPTT

En el año 2019 una delegación integrada por miembros de diferentes instituciones entre ellas: la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), el Centro Mipymes Especializado en Innovación, Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) a través de sus viceministerio de Fomento a las Mipymes, participó en el programa "Capacity Building for the Development of Innovation and Industrial Entrepreneurship" a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA). Dicha delegación tuvo la oportunidad de visitar varias empresas observando y aprendiendo diferentes aplicaciones de innovación en la producción a pequeña y gran escala.

Es en el desarrollo del "Capacity Building for the Development of Innovation and Industrial Entrepreneurship" donde nace la propuesta de la implementación de un centro o punto único de servicios en el que converge tanto la transformación e innovación de una pequeña empresa.