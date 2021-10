Este domingo, el artista colombiano José Álvaro Osorio “J Balvin” pidió disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y la comunidad negra, por el video y la canción “Perra”, una colaboración con la artista urbana “Tokischa”.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, el artista urbano explicó que “eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido, tolerancia, amor e integración, como también siempre me ha gustado apoyar los nuevos talentos, en este caso Tokischa, una mujer que apoya su gente, su comunidad y también empodera a las mujeres”.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, el artista urbano dijo que tras las críticas, hace 8 días eliminó el video de la canción de la plataforma de YouTube y al ver que las críticas continuaban decidió pedir disculpas públicas a través de sus redes.

El artista también ofreció disculpas a su madre, quien cuando escuchó la canción dijo que ese no era el José que conocía y dijo que no pudo seguir viendo el video porque “no veía a mi Josecito por ninguna parte”.

“Madre también discúlpame, la idea es seguir siendo mejor cada día, gracias por escucharme”, indicó al final de la historia.