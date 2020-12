JCE aprueba auditoría externa para determinar uso de recursos destinados al voto en el exterior

Santo Domingo.- El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) informó este jueves que aprobó a unanimidad ordenar en lo inmediato una auditoría externa de una entidad privada sobre el uso de los recursos destinados al voto en el exterior en los Estados Unidos por las Oficinas de Coordinación de Logísticas en el Exterior (OCLEE) y las Oficinas para el Registro de Electores en el Exterior (OPREE) de New York, New Jersey, Philadelphia y Washington DC, correspondientes a la circunscripción 1 del exterior utilizados en las pasadas elecciones de 2020.

El informe preliminar presentado por los miembros de la comisión, Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral; Rafael Armando Vallejo Santelises y Samir Rafael Chami Isa miembros titulares, ocurrió luego de que viajaran a los Estados Unidos para investigar el cierre de la cuenta bancaria que gestiona la Junta Central Electoral por parte del Bank of America tras de que se detectaran retiros en efectivo considerados sospechosos por las autoridades de ese país.

Además, aprobaron iniciar en lo inmediato los trabajos de contacto y el proceso para gestionar a través de la Embajada dominicana en Estados Unidos la acreditación de la Junta Central Electoral como entidad miscelánea y así lograr obtener el nivel de autonomía de infraestructura, capacidad técnica y financiera de la Junta Central Electoral en territorio de los Estados Unidos de América, con la intención de que pueda tener cuentas bancarias propias.

De igual forma, el pleno aprobó la elaboración de los reglamentos de supervisión y conducción de la gestión administrativa, financiera, electoral y educativa que deberán regir para la Dirección del Voto de los dominicanos en cada una de las Circunscripciones electorales del exterior.

Texto íntegro:

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) aprobó a unanimidad en la sesión de este miércoles 16 de diciembre, el informe preliminar presentado por la comisión de investigación del voto de los dominicanos en el exterior, Oficinas de Coordinación de Logísticas en el Exterior (OCLEE) y las Oficinas para el Registro de Electores en el Exterior (OPREE) de New York, New Jersey, Philadelphia y Washington DC, correspondientes a la circunscripción 1 del exterior.

El informe preliminar presentado por los miembros de la comisión, Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral; Rafael Armando Vallejo Santelises y Samir Rafael Chami Isa miembros titulares, incluyó los siguientes aspectos:



A. Análisis de la Gestión Financiera del voto de los dominicanos en el exterior en las OCLEEs y OPREEs de New York, New Jersey, Philadelphia y Washington DC, correspondientes a la Circunscripción 1 del exterior;

B. Análisis de la Gestión administrativa de las en las OCLEEs y OPREEs de New York, New Jersey, Philadelphia y Washington DC, correspondientes a la Circunscripción 1 del exterior;

C. Cierre de cuentas bancarias de la Junta Central Electoral (JCE) en el exterior por parte de las autoridades de Estados Unidos y en Milano, Italia;

D. Conocimiento de votos nulos y observados, denunciados destruidos o incinerados y la presunta violación a la cadena de custodia en el exterior con ocasión de las elecciones del 5 de julio 2020 y a raíz de la sentencia marcada con el núm. TSE−793−2020 del 31 de julio del 2020, que ordenó a las Oficinas de Coordinación de Logística en el Exterior de New Jersey y Washington la revisión de los votos nulos en dichas demarcaciones.

E. Análisis de la Situación de las infraestructuras en las que actualmente funcionan en las OCLEEs y OPREEs de New York, New Jersey, Philadelphia y Washington DC, correspondientes a la Circunscripción 1 del exterior;

F. Análisis de la Situación en la que actualmente laboran los empleados de la Junta Central Electoral en las OCLEEs y OPREEs de New York, New Jersey, Philadelphia y Washington DC, correspondientes a la Circunscripción 1 del exterior.

Para sustentar el informe los comisionados evaluaron y sostuvieron:

· Evidencias documentales

o El informe de fecha 23 de noviembre del 2020 sobre gestión de fondos electorales 5 de julio del 2020, suscrito por el Director Ejecutivo del Voto dominicano en el exterior, Ing. Gilberto Cruz Herasme y sus anexos;

o Estado comparativo de elecciones OPREE New York e impacto del Covid−19, sin fecha.

o El Informe de fecha 30 de noviembre del 2020, suscrito por el Director Ejecutivo del Voto dominicano en el exterior, Ing. Gilberto Cruz Herasme;

o El Informe de fecha 30 de noviembre del 2020, marcado con el número DNE−999−2020, suscrito por el Lic. Mario E. Núñez Valdez, Director Nacional de Elecciones de la Junta Central Electoral;

o El Informe ejecutivo preliminar de auditoría de fondos OPREE New York, marcado con el No. 0709, de fecha 30 de noviembre del 2020, suscrito por la Lcda. Rosa Elizabeth Morillo Brens, Auditora General de la Junta Central Electoral y sus anexos;

o Remisión de certificaciones sobre observaciones liquidación OPREE NEW YORK, de fecha 14 de diciembre del 2020 y recibido por la comisión en fecha 16 de diciembre del 2020 por el Ing. Gilberto Cruz Herasme;





o Informe ejecutivo de auditoría de fondos OPREE AGI 0041 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, NEW JERSEY, BOSTON, PHILADELPHIA Y WASHINGTON y sus anexos;

o cheque número. 1579104228 por valor de NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE DÓLARES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (U$95,037.96), del 17 de junio del 2020, girado en favor de Sublime Larancuent Guzmán de la cuenta del Consulado dominicano en Washington ̸ Junta Central Electoral en el Bank Of America.

o Copias de Email con información vinculada a la presente investigación;

· Evidencias materiales

· Descensos y ̸o traslados a las OCLEEs y OPREEs de New York, New Jersey, Philadelphia y Washington DC, correspondientes a la Circunscripción 1 del exterior;

· Entrevistas a los miembros de las OCLEEs y OPREEs de New York, New Jersey, Philadelphia y Washington DC, correspondientes a la Circunscripción 1 del exterior;

· Reunión con el Cónsul dominicano en la ciudad de New York;

· Reunión con el personal de la Embajada dominicana en Washington DC, Estados Unidos (EE:UU).

En ese sentido el pleno de la Junta Central Electoral conformada por Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente y los miembros titulares, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua, Rafael Armando Vallejo Santelises y Samir Rafael Chami Isa, aprobó a unanimidad las siguientes recomendaciones de la comisión,



PRIMERO: Iniciar de inmediato los trabajos de contacto y el proceso para gestionar a través de la Embajada dominicana en Estados Unidos la acreditación de la Junta Central Electoral como entidad miscelánea y así lograr obtener el nivel de autonomía de infraestructura, capacidad técnica y financiera de la Junta Central Electoral en territorio de los Estados Unidos de América, con la intención de que pueda tener cuentas bancarias propias.



SEGUNDO: Ordenar en lo inmediato una auditoría externa de una entidad privada sobre el uso de los recursos destinados al voto en el exterior en los Estados Unidos utilizados en las pasadas elecciones de 2020, sin menoscabo de que esta comisión seguirá las investigaciones para presentar al pleno una conclusión final.



TERCERO: Aprobar la elaboración de los reglamentos de supervisión y conducción de la gestión administrativa, financiera, electoral y educativa que deberán regir para la Dirección del Voto de los dominicanos en cada una de las Circunscripciones electorales del exterior.



CUARTO: Disponer que, una vez el Ing. Gilberto Regil Rafael Cruz Herasme, concluya el disfrute de sus vacaciones, aprobadas en el mes de agosto de 2020, del 17 de diciembre de este año al 11 de enero de 2021, sea suspendido, temporalmente, en sus funciones como Director del Voto de los dominicanos en el Exterior, por un período de sesenta (60) días con disfrute de sueldo.



QUINTO: Disponer que Rafael Nicolás González Graciano, sea suspendido temporalmente en sus funciones como Supervisor para las OPREEs de New York y New Jersey en los Estados Unidos de América, por un período de sesenta (60) días con disfrute de sueldo, a partir de la fecha.



SEXTO: Disponer que Gianilda Licelot Díaz Fernández y Ana María Matos Espinosa, asistente administrativa y supervisora, respectivamente de la OPREE de New York sean suspendidas por un periodo de sesenta (60) días con disfrute de sueldo, a partir de la fecha.



SÉPTIMO: Designar, de manera interina, a Dolores Pérez Castillo como encargada de la OPREE de New York, por conveniencia en el servicio y hasta nueva decisión del pleno.



OCTAVO: Disponer la suspensión temporal de Sublime Larancuent Guzmán en sus funciones como encargada interina de la OPREE de Washington por un período de sesenta (60) días con disfrute de sueldo, a partir de la fecha.



NOVENO: Ordenar el inicio de una evaluación individualizada del desempeño de cada presidente, vocal y suplentes, y posteriormente valorar la restructuración de las OCLEEs de New York, New Jersey, Philadelphia y Washington en los Estados Unidos de América. A estos fines la comisión asesora de Juntas Electorales deberá adoptar las medidas de lugar.



DÉCIMO: Ordenar una labor de investigación por el cierre de las cuentas bancarias en Milán, Italia.