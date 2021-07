El abogado del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, indicó este lunes que el exfuncionario público se pasa los días estudiando su expediente y realizando apuntes sobre las acusaciones que le imputa el Ministerio Público.

“Lo he visto en un desarrollo en ese trayecto, al principio se veía conturbado con el allanamiento, la prisión, luego en el tiempo lo he visto irse recuperando anímicamente, ha trabajado mucho, el primer día le dejé unas hojas, en la segunda le dejé una libreta pequeña y en la tercera le tuve que llevar una libreta, porque se pasa el día leyendo la acusación, leyendo las pruebas y haciendo reportes, o sea me está haciendo el trabajo”, explicó Gustavo Biaggi Pumarol, durante su participación en el programa El Día.

El jurista informó que no lleva la defensa exclusiva del magistrado, sino que la comparte con el penalista José Figuero Guilamo. Además de un cuerpo especialistas conformados por 6 abogados más.

Expresó que durante 15 minutos al día el exprocurador tiene la oportunidad de comunicarse con sus familiares.

"Nosotros fuimos a donde Jean Alain a una entrevista en ese mismo año, donde él nos presentó que había una investigación en curso que podría ser llamado a interrogatorio. Nos pidió que nos involucraramos con él. Le hice una oferta de servicios y comenzamos trabajar en el mes de abril", manifestó.