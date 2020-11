José Antonio Llorente expone sobre el nuevo modelo de liderazgo

Santo Domingo, R.D.- La Asociación Dominicana de Directores de Comunicación (ASODIRCOM) presentó una interesante conferencia virtual dentro de su ciclo de exposiciones digitales dirigidas a ofrecer nuevas visiones y retos de la comunicación por parte de especialistas internacionales, que en esta ocasión corrió a cargo del socio fundador y presidente de la prestigiosa corporación Llorente y Cuenca LLYC, José Antonio Llorente, quien disertó sobre ‘El liderazgo cambia de modelo: cómo piensan los líderes del futuro’.

Llorente, quien fue presentado por el presidente de ASODIRCOM, José Mármol, expuso al numeroso aforo digital los resultados de la investigación FUTURE LEADERS, desarrollada por LLYC, un estudio pionero en técnicas de procesamiento lingüístico e inteligencia artificial (IA), desarrollado sobre 120 potenciales futuros líderes repartidos en 12 países.

El valor de esta investigación se refleja en cómo el análisis de grandes cantidades de datos pueden ayudar a las organizaciones e instituciones a acceder a mejor información sobre sus temas y comunidades de interés, lo que ayuda a mejorar la definición de estrategias y planes de acción para, por ejemplo, innovar con un producto o trabajar en una iniciativa de política pública.

El expositor comenzó resaltando que “este año ha sido más importante que nunca en cuestión de liderazgo puesto que nos encontramos en un periodo de evolución en su ejercicio, de modo que una nueva generación mucho mejor preparada y adaptada a los nuevos tiempos se está abriendo camino”.

Los nuevos líderes ‘viven y piensan de manera diferente’, a lo que se añade, dentro de sus propiedades, que ‘son capaces de movilizar y comunicar de forma distinta’. De hecho, el resultado de la investigación refleja que, en comparación con los líderes actuales, son un 45% más positivos en sus planteamientos.

La técnica de procesamiento lingüístico empleada por LLYC indica que los nuevos líderes utilizan con más frecuencia y facilidad los verbos ‘ayudar’, ‘compartir’ y ‘participar’ en sus expresiones verbales y escritas, considerando estos elementos como claves para la gestión de retos y dificultades.

Por otra parte, el análisis de su disposición refleja que ‘hacen más que dicen’, valiéndose de forma más eficiente de herramientas como la digitalización y la tecnología, “las cuales no solo les ofrecen más posibilidades en sus resultados, sino que también les hacen abrirse y entender mejor el mundo que les rodea”, señaló el expositor.

José Antonio Llorente ofreció su conferencia desde Nueva York y compartió sus puntos de vista gracias a la modalidad webinar. “Quienes liderarán el futuro tienen ya en su propósito el espíritu de liderar, transformar y aportar en sus organizaciones, dotados de un potencial movilizador incluso por las redes, donde desarrollarán su capacidad de influencia”, fue una de las muchas e interesantes reflexiones de su disertación.

La conferencia ofrecida por ASODIRCOM contó con la participación de Gerty Valerio y Mildred Minaya, de la directiva de esta asociación profesional.

Más sobre José Antonio Llorente:

José Antonio Llorente. Periodista y consultor de comunicación español, socio fundador y presidente de LLYC (Llorente & Cuenca). Licenciado en Ciencias de la Información, rama Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en Public Affairs en The Henley College of Oxford y en Indiana University of Pennsylvania (IUP). Autor de “El octavo sentido”, ensayo sobre la relevancia de la comunicación en la sociedad del siglo XXI. Ha recibido numerosos reconocimientos por su trayectoria como periodista y consultor de comunicación estratégica, entre ellos, The Holmes Report como uno de los 15 profesionales del mundo de la comunicación y el marketing; Ejecutivo de Comunicación del Año en los International Business Awards; y Socio Destacado del Año de la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Servicios, Oficinas y Despachos (FENAC).

Qué es ASODIRCOM

ASODIRCOM RD es una Asociación Profesional de Directores de Comunicación de República Dominicana que tiene por objetivo posicionar la figura del Director de Comunicación (dircom) como un ente estratégico en las organizaciones. Surge en el año 2016 con el propósito de promover el debate en torno a la figura, el papel y la función de los profesionales de la Comunicación y las Relaciones Públicas en organizaciones públicas y privadas. Esta misión se lleva a cabo a través de cuatro ejes estratégicos: gestión responsable, relacionamiento, conocimiento y reconocimiento.