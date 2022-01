Joven denuncia que ella y su bebé fueron agredidas por otra mujer; teme por su vida

Santo Domingo Este - Una joven lllamada Jennifer Hernández denunció, a través de varias imágenes y videos en sus redes sociales, que ella y su niña fueron agredidas por la esposa del propietario de la casa donde viven, porque supuestamente el hombre le estaba mirando mientras limpiaba los escalones de la vivienda.

Según la denuncia, el hecho ocurrió en el sector Los Tres Brazos, ubicado en Santo Domingo Este.

“Esto me pasó hoy (pasado miércoles) en el lugar en el que vivo, por el simple hecho de limpiar las escaleras de mi casa, la mujer del dueño, la cual le reclama a él que por qué él me mira mientras limpio, ésta subió a mi casa y me agredió, no solo a mí, sino también a mi hija, porque la tenía cargada, y si algo me pasa en mi propia casa los únicos responsables son ellos”, escribió la dama en su cuenta de Instagram (@_sommers)

Posteriormente, la joven publicó varias imágenes que muestran los golpes que recibió su niña, para quejarse del poco apoyo que ha recibido del Ministerio Público (@procuraduriagralrd) y la Policía Nacional.

“Todos los pasos los seguí uno por uno, @policiard van a esperar que me pase algo más para ayudarme”, posteó. En otra publicación continuó diciendo que: “También me matan a mi o a mi hija en mi propia casa y nadie aparece, por favor ayúdenme @policiard”.