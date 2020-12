Joven solicita ayuda económica para cirugía

Para colaborar con la causa puede comunicarse al 829-980-6333 o depositar a la cuenta 160 080-124-1 del Banco de Reservas

Santo Domingo.- El joven William José Moya Peralta, de 29 años de edad, está solicitando una ayuda económica para poder realizarse un tercer proceso quirúrgico en el lado izquierdo de su rostro donde presenta névus epidérmico (una mancha oscura de la piel, no cancerosa benigna) causada por un crecimiento excesivo de células de la piel) que le afecta la garganta y le dificulta el habla.

El proceso que será realizado por el doctor Guillermo Lorenzo Ortiz, en el Instituto de Cirugía Especializada, tiene un costo de 117 mil pesos, de los cuales solo les faltan 46 mil.

La cirugía está pautada para el próximo 18 de diciembre, y lo que más le inquieta a Moya Peralta es no poder “terminar lo que inició”.

“Llevo un tratamiento hace varios año, pero por asuntos económicos no lo puedo llevar como debería. Esta es la tercera cirugía que me va hacer de cuatro programadas”, explicó a elCaribe.

Narró que la enfermedad apareció en su adolescencia por lo que solo alcanzó concluir el bachiller y ha realizados algunos cursos técnicos. Sueña con estudiar Ingeniería en Sistemas.

“La verdad es que he pasado mucho, porque aunque quisiera trabajar en mi área, la computación, no me dan la oportunidad precisamente por mi problema físico”, relató con voz entrecortada.

El mayor anhelo de Moya Peralta es recuperar su salud para poder trabajar como cualquier joven de su edad.

Si usted desea colaborar con la causa puede comunicarse al 829-980-6333 o depositar a la cuenta 160 080-124-1 del Banco de Reservas.

Sobre nevo epidérmico:

Es una mancha oscura de la piel, no cancerosa (benigna) causada por un crecimiento excesivo de células de la piel.

Los nevos epidérmicos están presentes al nacer o se desarrollan en la primera infancia. Pueden ser ampollas (pápulas) planas, o un poquito levantadas y aterciopeladas.

Con el pasar del tiempo, los nevos pueden tener apariencia de verrugas (verrugosos).

A menudo, crecen a lo largo de las llamadas “líneas de Blaschko”.

Hay varios tipos de nevos epidérmicos, de acuerdo al tipo de célula de la piel.

Casi siempre las personas afectadas tienen sólo las lesiones de la piel sin ningún problema.

Sin embargo, a veces las personas con nevo epidérmico también tienen problemas en otras partes del cuerpo, como el cerebro, los ojos, o los huesos, lo que se conoce como “síndrome del nevus epidérmico”, que es un grupo de enfermedades diferentes.

Las mutaciones asociadas con el nevo epidémico se encuentran solo en las células de los nevos y no en las células de la piel normal, y pueden envolver los genes FGFR3, PIK3CA o HRAS.

El tratamiento se hace con medicación tópica o con cirugía pero es difícil y a veces no funciona.