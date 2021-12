Santo Domingo .- La empresaria y emprendedora Kimberly Taveras, exhortó a las mujeres dominicanas de escasos recursos económicos a nunca dejar de soñar, buscar la superación mediante el estudio y el trabajo, que es lo que las prepara para romper obstáculos en el camino de alcanzar sus objetivos y convertirse en entes productivos para la sociedad.

Anunció, que luego de meditar sobre las vicisitudes que padecen las mujeres de extracción humilde para desarrollarse, decidió emprender la creación de un Centro de Pensamiento que oriente, ayude y contribuya con todas aquellas que persiguen alcanzar sus metas.

Exhortó a la unidad entre todas las mujeres dominicanas para enfrentar lo que denomina “monetización del odio hacia las mujeres, el prejuicio y la violación de los derechos de las mujeres en ascenso”.

“A todas las mujeres, que hoy están aquí, quiero decirles que es necesario ser un ente productivo para la sociedad, que no va a ser fácil porque hay muchos obstáculos pero hay que vencer los prototipos sociales que se nos han impuesto a nosotras las mujeres”, expresó Taveras en la apertura de la conferencia taller “Mujeres Emprendedoras, la Maternidad y la Mujer del Siglo XXI en los Negocios”.

Manifestó que con fe, perseverancia y dedicación, sin importar el origen social, la mujer puede cumplir las metas que se ha propuesto.

“Nosotras si podemos, el hecho de venir de un barrio o el hecho de ser una mujer no nos limita y eso tampoco dice quién es merecedor del éxito, trabajando duro y con inteligencia todas podemos llegar y convertirnos en entes productivos”, agregó.

Agregó que la lucha de la mujer dominicana para ser parte de las instancias de poder del país, tanto en el sector público como en el privado, requiere del esfuerzo de todas.

“Estamos aunando esfuerzos para proteger la iniciativa de mujeres, que al igual que nosotros, vienen de abajo y han podido lograr lo que han alcanzado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio”, indicó.

Centro de Pensamiento

Taveras explicó que trabaja en la creación de un centro de pensamiento para empoderar a la mujer dominicana en todos los roles en que se desempeñan las mujeres que vienen de sectores menos pudientes, pero en especial en el rol más importante que posee una mujer que es en dar vida, el rol de madre.

Afirmó que desde muy temprana edad inició emprendiendo en los negocios por lo que entiende que todas las mujeres pueden construir su éxito con las orientaciones necesarias y poniendo en práctica las técnicas que llevan a materializar las metas.

“Las mujeres por naturaleza somos luchadoras, guerreras, firmes, perseverantes, disciplinadas y es por esto que quiero trabajar en la sociedad para que trabajemos unidas para fortalecer todo el potencial que poseemos y que ninguna mujer permita que nadie le tronche sus sueños, necesitamos mujeres con pensamiento crítico, mujeres independientes”, indicó la ex ministra de la Juventud.

Significó que su experiencia y sacrificio la han movido para encender el motor y trabajar en varios proyectos en los que va a brindar apoyo a todas las mujeres, en especial la mujer que estudia, trabaja y que es madre.

Se quejó de que en el país en ocasiones a la mujer que quiere salir adelante le cierran las puertas, sobre todo cuando no viene de una familia pudiente.

“Nosotras estamos haciendo esto para que las mujeres sepan que vengan de donde vengan, elija la carrera que elija en este país hay recursos para tí, porque tú tienes mucho potencial y no tener un apellido perfumado, no es una limitación para alcanzar el éxito y que aquí nadie puede definir quién puede tener éxito y quién no puede tener éxito, quién sí puede ser meritorio y quién no, sólo el trabajo duro y la dedicación de cada una de nosotras pueden decidirlo”, apuntó