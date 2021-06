Santo Domingo.- La exministra de la Juventud,Kimberly Taveras, afirmó que el 70% de su patrimonio corresponde a deudas contraídas mucho antes de que se pensara que el PRM podría llegar a gobernar la República Dominicana.

“Soy la única persona en este país que está siendo investigada por sus deudas” indicó. Y en este sentido pide no ser malinterpretada, ya que afirma respetar mucho el ejercicio periodístico, pero que en la creación de su caso hizo falta mucha ética periodística, y que muchas personas luego de hacer un juicio adelantado se dieron cuenta de eso. Hablo en el programa “Tu Voz al Mediodía” de la emisora Super 7 FM, conducido por Guido Gomez Mazara.

Manifestó que “dentro o fuera del Estado nunca ha parado de trabajar”, ya que actualmente se encuentra desarrollando acciones con el objetivo de incentivar el pensamiento crítico y científico en los jóvenes dominicanos, además de que al día de hoy está desarrollando emprendimientos en el área de salud y medio ambiente, asesorando empresas privadas en su área de expertiz y escribiendo artículos de opinión sobre temas que le preocupan.

Recordó además que es una joven que viene de una familia de comerciantes y que su éxito profesional se debe a que ha combinado sus conocimientos académicos con la cultura emprendedora de su familia. “Vendrán muchas Kimberly como yo, que harán lo que la sociedad indica como correcto para lograr escalar en la vida y se encontrarán con el desconocimiento de algunos que no creen en que un cambio es posible.” señaló.

Sobre las acusaciones en su contra comentó que en aquel momento fue muy difícil competir con el nivel de desinformación en su contra y que no obstante logró desmentir el bombardeo de mentiras que los sicarios de la moral establecieron sobre su persona ha logrado desmentirlas con documentos. “Una vez salían las informaciones, obteniamos los documentos que certificaban que no era cierto lo que se decía, pero la mentira ya era otra nueva cuando llegaban las certificaciones. Cuando teníamos las pruebas de la calumnia anterior hace rato que nos habían lanzado dos más.” dijo. Además indicó que entregó en los organismos correspondientes todas estas certificaciones y documentos que avalan sus declaraciones juradas a fin de agilizar la investigación.

Investigación

Con respecto a la investigación de su declaración jurada que lleva a cabo el Ministerio Público afirmó que “en principio confía en la lucha anticorrupción no solo por la independencia del Ministerio si no porque contrario a otros tiempos, por primera vez se parece al pueblo: el solo hecho de que sean dos mujeres y un hombre de origen humilde, los que encabezan la lucha anticorrupción indica que las cosas están cambiando en este país”. Dijo que todo eso ha conformado un caldo de cultivo para que el Ministerio Público pase a ser, no solo una institución que señala a los culpables, sino también una garantía para las personas inocentes. Y por esto sigue a espera de que concluya la investigación y se pronuncien al respecto, para poder recuperar su tranquilidad y la de su familia.