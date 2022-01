La actriz dominicana Marta González en "Líos de familia"

Líos de Familia, así se denomina la primera serie dominicana que es producción original de Pantaya. Se trata, según un comunicado, de una graciosísima comedia que cuenta la historia de los residentes de un pintoresco edificio de clase media en Santo Domingo, donde el público podrá ver personajes de todos los ámbitos de la vida. En la serie Marta Gonzalez encarna a Cristina: una ex-reina de belleza casada con un político sin escrúpulos fichado por la fiscalía. Cristina pasa de ser millonaria a quedarse sin un quinto. Vive en una burbuja, en su mundo de apariencias y mentiras, engañando a todos y tapando las locuras de su marido Esteban.

“Ser actriz simplemente me hace feliz. Me gusta entretener al público. Llevarles un poco de alegría o incluso hacer que se desconecten de su día a día. O el hecho de que se relacionan e identifican con lo que hago. Es una virtud que uno disfrute su trabajo, no lo siento como tal. Cuando estoy en el set me siento plena”, dijo Marta González, quien comparte escenas junto a figuras como Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Cheddy García, entre otros.

“He tenido que enfrentar grandes desafíos: dejar mi familia, mi país, sola, confrontar situaciones y realidades prácticamente desconocidas. Muchas caídas, frustraciones, engaños. Barrera del idioma para el mercado anglosajón, o el tema del acento neutro para trabajar en el mercado latino cuando comencé en el 2008. Posponer el tema de la maternidad al priorizar mi carrera”, manifiesta Marta, quien reside en Miami y fue parte de la 4ta temporada de la famosa serie "Dynasty" de CW, que se transmite por Netflix.

“Pienso que cada actor es diferente. Y cada cual tendrá su sello. Como en cada profesión hay personas que dan un 90, un 85, un 50%. Yo doy mi 100%. Como actriz puedo ser versátil e interpretar un sinnúmero de personajes. Pero como persona? Como ser humano soy única. Podrán haber más jóvenes, bellas, con cualidades distintas pero con mi ADN solo yo, eso no me lo puede quitar nadie”, expresó la actriz que estuvo al lado de John Travolta en The Fanatic.

Profesional por los cuatro costados, Marta afirma: “Hay cosas que no dependen de mí y que yo no puedo controlar. De mi depende prepararme y dar el 100% en mis audiciones. Solo me queda confiar en mi capacidad y ser yo misma”, sentencia.

La actriz dominicana ha tenido participaciones en telenovelas de Televisa, Telemundo y Univisión como "Mi Corazón es Tuyo", "Hasta el Fin del Mundo","Eva Luna", "Alguien te Mira", "La Mujer del Vendaval", entre muchas más. Actualmente es portavoz de marcas como Volkswagen y Publix para Estados Unidos.

Pantaya, una la plataforma de transmisión de películas y series en español, une fuerzas con la productora con sede en República Dominicana Caribbean Films, anunciando así, su primera serie original “Líos de Familia”. La serie marca la primera coproducción de las compañías y reúne a algunos de los actores y cineastas más talentosos del país.

Flow Calle

Líos de Familia se estrenará el próximo 3 de febrero por Pantaya en USA y Puerto Rico, y en marzo de este mismo año la película Flow Calle, una producción ejecutiva de Caribbean Films, donde Marta Gonzalez interpreta a "Mabel" la villana de la historia. El elenco está conformado por figuras como Farina, Clarissa Molina, Celinés Toribio, Lincoln Palomeque, Zion, Shalim Ortiz, entre otros.

“Líos de Familia” es una producción ejecutiva de James McNamara y Anjanette Delgado para “Pantaya” y Gregory Quinn y Zumaya Cordero para “Caribbean Films”.