La doctora Ana Simó lanza su candidatura para presidencia al Colegio Dominicano de Psicólogos

Santo Domingo.- vCon la meta de trabajar para que la carrera de psicología se pueda ejercer de manera digna, además de mejorar las condiciones de muchos profesionales del área a nivel nacional, la reconocida psicóloga Ana Simó lanzó su candidatura a la presidencia del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi).

En un encuentro virtual en el que la acompañó un numeroso grupo de psicólogos del país, la psicóloga, terapeuta sexual, familiar y de pareja, resaltó el tiempo que ha dedicado a orientar a la ciudadanía y el valor del bienestar mental, pues “sin salud mental, sencillamente no hay salud”.

“Mi amor por la psicología me inspira a trabajar por mis colegas y hermanos dominicanos, por eso, mi deseo de ayudar a mi gremio y a mi país se concreta hoy en un gran paso que he decidido dar: postularme como presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos para el próximo período 2021-2022”, expresó la también directora del Centro Vida y Familia.

Afirmo que está segura que desde esa plataforma podrá trabajar para ver cumplir su deseo de mejorar las condiciones que tienen muchos colegas a nivel nacional y darles la oportunidad de ejercer de manera digna.

“Siempre he sido una mujer de gratitud. Agradezco mucho a todos mis maestros, que me ayudaron en mi proceso de estudio y crecimiento, por esto que quiero devolverle a mi país lo que me dio, quiero ver a mi gremio ejercer dignamente. Quiero que sean valorados por la gran labor que cumplen de ayudar a otros en el camino de su bienestar, pero en especial, quiero que eduquemos juntos a la población sobre los efectos que ocasionan los trastornos mentales”, dijo.

La psicóloga expresó que quería manifestar a sus colegas esta intención y en lo adelante conformará su plancha, la cual presentará oportunamente.

Simó es especialista en manejo de duelo, dependencia emocional, autoestima y dinámica de pareja; Tiene un PHD en Sexualidad obtenido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo conjuntamente con la Universidad de Almería de España. Destaca en el país como conferencista y experta en capacitación empresarial.

`Pertenece a importantes asociaciones nacionales e internacionales relacionadas con su profesión, como son: la Asociación de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe “ASULAC”, la Asociación Dominicana de Terapia Cognitiva Conductual “ADTCC”, la Escuela de Terapia Familiar Sant Pau – España, Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología (FLASSES) y RELATES, Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas.