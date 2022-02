La mejor forma de honrar a Caamaño es mejorando la calidad de vida

Al conmemorarse este miércoles el 49 aniversario de la muerte del “Coronel de Abril”, Francisco Alberto Caamaño Deñó, la menor de sus hijas a provechó la ocasión para resaltar el legado de su padre, quien quiso mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.

Tania Quisqueya Caamaño Vélez considera que aún falta lograr el sueño que tenía el héroe nacional, al entender que hay muchas cosas por cambiar en el país.

“El verdadero compromiso y la mejor forma de honrar a un hombre como Francisco Alberto Caamaño Deñó es precisamente mejorando y dignificando la vida de todos los dominicanos, porque todos tenemos derechos: a la educación, salud, vida y ser felices”, destacó la descendiente del combatiente de la guerra de abril del 1965.

La reciente expresión fue al explicar que ese mensaje no va dirigido a la presente gestión en particular sino a “todos los gobiernos que hemos tenido desde ese tiempo para acá”.

“Me siento sumamente orgullosa del padre que tuve y que todavía tengo, que no es mío, porque no es mío sino del pueblo dominicano, porque los hombres como él pertenecen a los pueblos, a los que lucharon y en este caso pertenece a República Dominicana”, subrayó.

Caamaño Vélez dijo que en el 1973, cuando su padre vino al país desde Cuba, lo hizo acompañado de otras personas llenas de esperanzas con el objetivo de devolverle al pueblo dominicano la libertad que necesitaban.

Sugirió a que siempre recuerden que su padre fue traicionado por individuos, quienes, según puntualizó, no cumplieron su rol como debieron. “Esas personas lo traicionaron”, sostuvo.

Señaló, además, que el defensor de la Constitución nunca se iba a detener, porque no le tenía miedo a nada, incluso a la muerte; “el temor que sentía era no poder lograr lo que quería”.

La hija del presidente constitucional del 1965 habló ante el busto del héroe nacional de la calle el Conde, Distrito Nacional, en un acto solemne de entrega floral, al cumplirse hoy 16 de febrero el 49 aniversario de su muerte.