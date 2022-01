La sextorsión, un método de chantaje por redes sociales

La extorsión a través de las redes sociales o el Internet es un delito que se ha incrementado en los últimos cinco años, han advertido las autoridades dominicanas, siendo el chantaje sexual la modalidad que más usan los ciberdelincuentes.



Con la extorsión, una persona ejerce presión sobre otra para, mediante amenazas, obligarla a actuar de determinada manera y así obtener dinero u otro beneficio.

“Esto es un gran problema que tenemos en la actualidad, sobre todo porque el uso de las tecnologías es una realidad que vino para quedarse, eso no es algo que nosotros podamos combatirlo si no es con educación y concientizando a la población de cómo se expone”, consideró la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien ve con preocupación que las personas confíen en otra a través de las redes sociales sin verificar que con quien habla es realmente quien dice ser.

Al ser consultada por elCaribe sobre esta problemática, Ramos explicó que la extorsión más común es la llamada sextorsión, en la que una persona es chantajeada con una imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales, mediante sexting (que es el envío de mensajes eróticos o sexuales personales a través de mensajería instantánea o redes sociales).

“Por alguna razón la persona siente confianza a pesar de no saber quién está detrás del otro lado del teléfono o computadora”, dijo la fiscal. Los ciberdelincuentes crean cuentas falsas para iniciar sexting con alguna persona y luego de que obtienen imágenes íntimas, los extorsionan a cambio de dinero con la amenaza de que si no le pagan publicarán las fotos en las redes sociales.

Mayoría de víctimas son hombres

Ramos indicó que en estos casos el 90 por ciento de las víctimas son hombres, debido a que son más dados a mandar fotografías íntimas. “Las mujeres son víctimas también, pero los hombres lo son en mayor medida”, precisó la fiscal.

La titular de la Fiscalía del Distrito Nacional afirmó que estos tipos de delitos son más difíciles de judicializarse por la naturaleza de la información que ahí se maneja.

“Que son fotos muy íntimas, y las personas buscan más que todo, llegar a un acuerdo y no judicializar”, expresó.

Una de las recomendaciones que da Ramos, es no publicar en las redes sociales informaciones privilegiadas, como por ejemplo, la fecha de nacimiento, fotografías en tiempo real.

“La gente publica la fecha de su cumpleaños y luego utilizan esas fechas para claves, ¿cómo la pública? Si yo te digo a ti que tengo 40 años, que lo estoy cumpliendo hoy, tu solamente tienes que hacer cálculo para tener el número de años, si tienes días, mes y año y ya, un dato muy relevante es que una de las primeras cosas que te preguntan cuándo llamas a un banco es tu fecha de nacimiento”, indicó.

Otra de las dificultades con estos casos, dice funcionaria del Ministerio Público, es que muchas veces las víctimas no hacen la denuncia ante las autoridades competentes, y el problema con esto, explicó la fiscal, es que “el crimen sin castigo se repite y el lucro está en la falta de consecuencias”.

“Es importante denunciar, porque el principal lucro que tiene este delito es que la víctima no denuncie, por vergüenza sobre todo, entender que se le puede brindan la confidencialidad para que podamos tener un proceso que tenga un feliz término”, enfatizó la fiscal Rosalba ramos, titular de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Señala problemas con la persecución de delito

Con el tema de las denuncias, sobre estafas o extorsiones, el tecnólogo Juan Medina considera que el problema es que si la víctima no acude ante las autoridades, entonces los órganos de persecución del delito no pueden activarse. Sin embargo, también dijo que si la persona afectada decide poner la denuncia, después no le da el seguimiento debido. “En nuestro país para poder darle término a este tipo de situaciones tú tienes que caerle arriba. La mayoría del dominicano tiene una mala costumbre de dejar eso así, entonces el interés mueve a la acción, si tú no estás interesado en eso, no se ejecuta”, expresó Medina al conversar con elCaribe. Otra de las problemáticas que señaló el especialista en tecnología, es que casi nunca la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) o el Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología (Dicat) pueden dar con estos delincuentes ya las compañías proveedores del servicio no les dan respuestas a sus requerimientos. “Uno de los problemas más grandes es que Iván Feliz, procurador especializado, ha informado en los consejos de telecomunicaciones que los proveedores de los servicios casi nunca dan las respuestas”, dijo.