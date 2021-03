Lanzan campaña para crear conciencia sobre la Hepatitis C en el país

Según la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, se estima que en la República Dominicana hay alrededor de 100,000 personas que la padecen y que el 90% de ellas no lo sabe.

Santo Domingo.- “La Hepatitis C se cura. Hazte la prueba” es el lema de la campaña que fue presentada este 25 de marzo de 2021, para impulsar la concienciación de dicha enfermedad en la República Dominicana y así cumplir con el compromiso asumido como parte del programa global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 2030.

La campaña se basa en la difusión de información sobre la Hepatitis C, la forma de hacerse la prueba y datos de contacto con instituciones y organizaciones con las que obtener más detalles sobre la enfermedad. Esta necesidad se sustenta en que en República Dominicana, se estima que alrededor de 100,000 personas padecen la enfermedad, y de acuerdo a la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, el 90% de ellas no lo sabe.

A la iniciativa se han adherido fundaciones como FUNHAPEINM o FUNEH, y sociedades médicas como la de infectología y la de gastroenterología, dando apoyo para promover que las informaciones lleguen a la mayor cantidad de dominicanos posible. El principal canal de la campaña es el blog Hepatitiscsecura.com.

El lanzamiento, llevado a cabo a través de una rueda de prensa virtual, contó con la participación del doctor Rafael Campo, Director Ejecutivo de Asuntos Médicos de Gilead, y Arleen Cestari, presidenta de FUNPAHEINM.

El doctor Campo explicó que la Hepatitis C es una enfermedad causada por el virus que lleva el mismo nombre y se contagia por contacto con sangre infectada. “Dado que tras la infección inicial el 80% de las personas no presenta síntomas y que estos pueden tardar años en aparecer, una persona puede estar enferma y no saberlo. De ahí la importancia de hacerse la prueba”.

El galeno también dijo que los tratamientos para el virus tienen tasas de curación alrededor del 95%. “Cuando la enfermedad es detectada a tiempo, se puede curar sin mayores complicaciones. Ahora bien, no detectar el virus a tiempo puede derivar en cirrosis, e incluso, en cáncer de hígado”, explicó. Por otro lado, afirmó el compromiso que tiene Gilead a través de su programa de Responsabilidad Social Empresarial, de contribuir con que más personas en el mundo tengan acceso a información sobre la enfermedad y esta pueda ser detectada a tiempo.

De acuerdo a la OMS, se estima que en el mundo hay alrededor de 71 millones de personas contagiadas de Hepatitis C. Asimismo, que alrededor de 400,000 personas mueren al año por efecto de esta enfermedad, mayormente por casos de cirrosis y de cáncer de hígado.

En cuanto a la forma de contagiarse, los casos más comunes son mediante el contacto instrumental médico infectado, transfusiones sanguíneas, piercings, tatuajes, manicuras y otros procedimientos hechos con instrumentos mal desinfectados, el abuso de drogas intravenosas al compartir una aguja, y en ocasiones, por vía sexual.

La prueba para identificarla tiene dos fases y sólo si la primera es positiva hay que proceder con la segunda. En un primer momento, se lleva a cabo un sencillo análisis de sangre con el que se busca la existencia de anticuerpos de la Hepatitis C en el cuerpo. Si se detectan, quiere decir que ha habido contagio, pero solo una segunda prueba nos dirá si el virus está presente o si, por el contrario, los anticuerpos lo eliminaron.

Aquellos que dan positivo en ambas pruebas deben recibir tratamiento que en República Dominicana ofrece el Programa de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública; los tratamientos son sencillos de seguir y han demostrado tasas de curación alrededor del 95%.