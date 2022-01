Peleas entre hermanos famosos, situaciones que traspasan los hogares

Las peleas entre hermanos son comportamientos normales en todas las familias y el mundo del arte y el espectáculo no escapa de estas situaciones que en ocasiones son “tan fuertes” que traspasan las paredes del hogar y se hacen virales.

El caso más reciente es el de las hermanas Taveras, Isaura y Massiel, quienes tienen varias semanas dando de qué hablar.

Ayer Massiel, exmiss República Dominicana, mediante un video en su cuenta de Instagram explotó contra Isaura y resaltó, según ella, las verdades cualidades de la comunicadora.

Una de las razones por la que la actriz arremetió contra la presentadora se debió a comentarios de Isaura supuestamente hizo en su contra su persona.

«En realidad me duele el alma de ver que existe una persona como tú, que frente a la gente es una cosa pero detrás es totalmente diferente. Es una persona fría, crítica, que no acepta que otra persona tenga talentos (…) Pero ¿qué has hecho tú? ¿Dónde está tu creatividad? Está atascada en ese personaje narcisista. (…) Le preguntaste a mi mamá que ¿por qué tengo que hacerle caso a esta loca?», contó la actriz sobre lo que presuntamente le dijo su hermana a su madre.

Thalia y Laura Zapata

Las hermanas Sodi siempre han estado en la palestra pública por sus múltiples desacuerdos y lejanía.

Thalia y Laura, dejaron sus diferencias attras para celebrar el pasado 18 de enero el cumplaños 104 de Doña Eva Mange, la famosa abuelita.

Sus famosas nietas no dejaron pasar desapercibida tan especial fecha para su abuela y ambas mujeres compartieron en sus redes sociales sendas felicitaciones para la longeva integrante de la familia.

En el ámbito internacional, los actores Eric y Julia Roberts, también forman parte de esta lista.

Al parecer, Julia sintió grandes celos al inicio de las carreras de ambos y hasta fue capaz de testificar en su contra durante el juicio de divorcio de Eric para que perdiera la custodia de su hija Emma; reveló Vanity Fair.

En un 2018 Feria de la vanidad Entrevista, Eric afirmó que él y Julia en realidad eran bastante cercanos cuando crecían. Sin embargo, el trío se separó cuando sus padres se divorciaron. Julia y su hermana Lisa se mudaron a vivir con su mamá, mientras que Eric se mudó a Atlanta con su padre.

Al igual que estos famosos existen muchos más que tienen una vida de rivalidad con sus parientes.