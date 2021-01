Leonel califica de injusta e irregular decisión de Junta Central Electoral

Santo Domingo.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, calificó este jueves de injusta e irregular y contraria a la Constitución la decisión tomada por la Junta Central Electoral (JCE), donde solo reconoce al Partido Revolucionario Moderno PRM y Partido Liberación Dominicana como dos únicas organizaciones mayoritarias.

“Nosotros no pedimos favor, no pedimos privilegios y no aceptamos nada que no nos corresponden, si algo no nos corresponde no lo aceptamos pero si nos corresponde lo vamos a publicar, lo vamos a presentar y entiendo que el error que se haya cometido tiene que ser corregido, vamos a ver", expresó

El expresidente de la República sostuvo que recurrirá la decisión con el organismo electoral y aseguró que no solo el partido que preside resultó afectado con la disposición, sino también 23 organizaciones más.

"Les advierto lo siguiente las elecciones se gana no con dinero sino con votos", enfatizó.

Indicó que actualmente en el país no existe un método único para establecer el orden de los partidos en las boletas, alegando que desde 1997 la decisión se tomaba en base al total de votos obtenidos en los comicios presidenciales.

En otro orden, precisó que la Fuerza del Pueblo ha tenido un crecimiento significativo como organización política, cambio el cual se evidencia en la posición que ocupará en las elecciones del 2024.

“Yo pienso primero que hay que reconocer que la Fuerza del Pueblo ha hecho un gran recorrido, cuando culminó el proceso electoral el año pasado solamente teníamos ocho meses funcionando como fuerza del pueblo no colocaron en la boleta 18. Hoy somos en la boleta número tres para las elecciones que vienen”, dijo.

Decisión de la JCE

el Pleno de la JCE emitió anoche el reglamento 01-2021 sobre la distribución de la contribución económica a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, tomando en cuenta la sumatoria de los votos válidos recibidos de forma individual por cada organización partidista en los tres niveles disputados en las elecciones celebradas el 5 de julio de 2020.

Con esta nueva categorización los partidos Fuerza del Pueblo (FP), Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Dominicano (PRD) quedaron oficialmente como partidos minoritarios.

En ese sentido, el PRM y el PLD serán beneficiados de la distribución del 80% de la contribución económica que otorga el Estado, ya que obtuvieron más de un 5 % de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones.