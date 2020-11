Lionel Messi: "La verdad es que estoy un poco cansado de ser el problema de todo en el club"

"La verdad es que estoy un poco cansado de ser el problema de todo en el club", afirmó este miércoles la estrella del F.C. Barcelona, Lionel Messi. El comentario de la 'Pulga' se produjo mientras salía del aeropuerto de Barcelona El Prat, donde fue interpelado por los periodistas acerca de las recientes declaraciones de Éric Olhats, exagente del delantero francés Antoine Griezmann y todavía allegado a este, quien afirmó que el astro argentino es "el régimen del terror".

Además, el jugador agregó que fue retenido en el aeropuerto por un empleado de Aduanas, que lo esperaba para hacer comprobaciones. "Llego después de 15 horas de vuelo y me encuentro ahí con uno de Hacienda. Es una locura", dijo.

‼️⚽️ Leo Messi, a su llegada a Barcelona, preguntado por las declaraciones del tío de Antoine Griezmann 🗣️ "Estoy un poco cansado de ser el problema de todo en el club"pic.twitter.com/tiaVi81D4D — El Larguero (@ellarguero) November 18, 2020

La pasada semana, Olhats apuntó en una entrevista con France Football que "Messi tiene la mira en todo" en el club catalán: "Es tanto emperador como monarca y no recibió con agrado la llegada de Antoine". "Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Es el régimen del terror: o estás con él o estás contra él", subrayó el exrepresentante, recoge el diario español AS.

Además, el tío de Griezmann recordó en un documental estrenado en Francia lo que fueron los primeros meses de su sobrino en el Barça. "Estaba convencido de que él no iba a tener éxito en los seis primeros meses, pero lo que no esperaba era que durase un año. Además, con Messi sé lo que pasa por dentro. No es fácil", dijo.