Lluvias por onda tropical temperaturas calurosas este fin de semana

Este fin de semana se registrarán algunas precipitaciones asociadas al paso de una onda tropical al sureste del país, según pronosticó este sábado la Oficina Nacional de Meteorología.

La Onamet indicó que los aguaceros se producirán principalmente esta tarde-noche sobre puntos dispersos de las regiones nordeste, sureste, cordillera Central y suroeste, y además se registrarán temperaturas calurosas, especialmente en el Gran Santo Domingo con una máxima entre 30 grados Celsius (ºC) y 32ºC y mínima entre 23ºC y 25ºC.

Mañana domingo, se alejará la onda tropical ubicada al suroeste del país sin embargo, se prevé algunas lluvias matutinas y después del mediodía chubascos dispersos y posibles tronadas en el nordeste, sureste, cordillera Central y el suroeste en asociación al ciclo diurno.

El lunes, en las horas matutinas tendremos pocas nubes y sol y un ambiente con tendencia calurosa. Al mediodía y hasta el anochecer se producirán algunos nublados con chubascos dispersos hacia las regiones nordeste, sureste, suroeste y cordillera Central.

La Onamet informó que el huracán Épsilon categoría 1, fue localizado a unos 570 kilómetros al nor / noreste de Bermudas con vientos máximos sostenidos de 120 km / h, moviéndose hacia el nor / noroeste a 19 km / h. Además, se observa la evolución de una amplia zona de baja presión al sur de Gran Caimán, con probabilidad de formación ciclónica alta 80% en 48 horas. Ambos fenómenos por su posición y trayectoria, no representan peligro para la República Dominicana.