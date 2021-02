Logran clonar un hurón de patas negras, una especie en peligro de extinción

Miami.- "Elizabeth Ann", una hembra de hurón de patas negras (Mustela nigripes), es el primer ejemplar clonado de una especie nativa de Norteamérica en peligro de extinción y la esperanza de científicos y conservacionistas para recuperar la especie.

Creada a partir de las células congeladas de "Willa," un hurón de patas negras salvaje que vivió hace más de 30 años, y nacida el pasado diciembre, "Elizabeth Ann" fue presentada esta semana por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU., Revive & Restore, ViaGen Pets & Equine, San Diego Zoo Global y la Asociación de Zoológicos y Acuarios.

Todas esas entidades se unieron para lograr "la primera clonación de una especie nativa en peligro de extinción en América del Norte, que proporciona una herramienta prometedora para los esfuerzos continuos para conservar al hurón de patas negras", dijo Noreen Walsh, directiva del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.

Después de nacer, "Elizabeth Ann" fue entregada a una hembra del Centro de Conservación de Hurones, en Colorado, que la está criando junto a sus crías con total normalidad, según puede verse en varios vídeos colgados en las redes sociales.

El Servicio llegó a pensar que los hurones de patas negras estaban extintos hasta que un ranchero de Wyoming descubrió una pequeña población en su tierra en 1981.

Esos hurones fueron capturados para comenzar un programa de cría en cautividad con el fin de recuperar la especie, que hoy está declarada en peligro de extinción.

Sin embargo, la escasa diversidad genética de los hurones de patas negras actuales, pues descienden todos de siete individuos, dificulta las tareas de recuperación.

