Madre al volante: “Mis hijos son la bujía que me motiva día a día a no desmayar”Madre al volante: “Mis hijos son la bujía que me motiva día a día a no desmayar” Diomis German es una madre soltera que tuvo que salir de República Dominicana hacia los Estados Unidos junto a sus hijos.

“Como madre soltera fue muy dolorosa para mí abandonar mi tierra, mi país, pero sobre todo lo que significaba empezar de cero sin casa, sin trabajo, sin saber o estar clara de lo que iba a hacer”, indicó.

Explica que lo único que la reconfortaba era la idea de que pudo llegar con sus hijos y que precisamente por el bienestar de ellos viajó.

“No lo pensé muchas veces y me lancé”, dijo.

Como todo migrante las personas, por lo general, no llegan a otras tierras ejerciendo sus profesiones, Diomis era periodista en República Dominicana y el destino la obligó a manejar un camión para ganarse el sustento de ella y de sus hijos.

Una de las primeras oportunidades que tuvo Diomis en Estados Unidos fue poniendo etiquetas en empacadoras de frutas congeladas en una fábrica; meses después, estando activa la pandemia del covid-119, inició a trabajar como chofer de camión haciendo entregas de mercancías de supermercados.

“Al principio sentí mucho miedo de manejar aquí en Estados Unidos por los famosos Bayway y las señales de tránsito, solo pensaba en que todo lo que estoy haciendo es por mis hijos, debía hacerlo y cuando pienso en rendirme, solo ellos me hacen enfrentar mis miedos, son esa bujía que me motiva día a día a no desmayar” manifestó a elCaribe.

Los tiempos han cambiado y ver a una mujer manejando un camión es poco común en la República Dominicana, es considerado como un trabajo de hombre, dice Diomis, pero afirma que en Estados Unidos es un oficio normal.

“Mis hijos saben a lo que me dedicaba en mi país, ahora me ven en un rol diferente y todo el esfuerzo que hago para estar de pie desde las cuatro de la mañana para cumplir con mis asignaciones, todo eso ellos lo ven y pueden observar a tal punto que hasta lo valoran”, destacó.

Para Diomis sus hijos son su mejor regalo, una verdadera bendición.

“Yo le doy muchas gracias a Dios por el privilegio de ser madre y le pido vida y salud para seguir formándolos y forjándolos a ser buenos ciudadanos, que tengan mucho temor de Dios, disciplina, educación y el trabajo de poder llegar a donde ellos quieran sin perder la humildad y la sensibilidad para con los demás, ese es mi mayor deseo para con mis hijos” expresó llena de orgullo.