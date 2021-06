Margarita Cedeño sobre alza de precios: ‘’No hay tiempo que perder para enfrentar esta realidad’’

La exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, manifestó este martes que no se debe perder tiempo para enfrentar el aumento de los precios de los productos de la canasta básica y el alto costo de la vida.

Indicó que el incremento de estos alimentos es provocado por factores ajenos al país, pero que la respuesta ‘’eficiente’’ y de ‘’calidad’’ para mitigar la situación, está en manos del Gobierno.

“Sube el costo de la vida”, “el dinero ya no alcanza”, “lo que ayer me costaba 200, hoy me cuesta 250”, “lo que gano no me alcanza para vivir”; estas frases parecen anécdotas de un pasado funesto, pero la realidad es que han vuelto a resurgir’’ expresó Cedeño en un artículo colgado en su página oficial.

Le recomendamos leer:

La abogada afirmó que el rol del Estado no es intervenir directamente en el balance entre la oferta y la demanda, indicando que la experiencia en el pasado evidencia que estas no son estrategias eficientes en el mediano y largo plazo.

"Lo que hay es que apoyar y dinamizar a los productores locales, apoyarlos con la certeza de que su producto no se echará a perder y que cuentan con políticas públicas de calidad que generen confianza en la inversión’’ manifestó Cedeño.

La opinión fue compartida a través de su página web y en su cuenta de Twitter, plataformas que utiliza para escribir sobre temas de la sociedad.