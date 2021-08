“María Moñitos” la niña detrás de la presidenta de CONANI

Paula Disla, presidenta del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), por 20 años dio vida al personaje de “María Moñitos”, la niña que representaba la negritud dominicana y enseñó por más de una década las formas más sanas de aprovechar y vivir la niñez.

Una niña tierna, de corazón gigante, dedicada única y exclusivamente a vivir plena y sanamente su infancia, jugar y divertirse con sus amigos humanos y títeres.

A “María Moñitos” le gusta bailar, reírse, cantar, brincar, y son de las cosas que guardan en común la intérprete de “Yo te Quiero un Paquetón”, canción que cantaba junto a sus amigos, y la nueva directora del órgano encargado de garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en territorio dominicano.

Caracterizar por tantos años a un personaje infantil y pasar a dirigir el órgano rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, puesto que requiere de seriedad y responsabilidad, en ocasiones puede significar un reto para Disla.

Reveló a este medio que a veces se le sale el personaje y dice o hace cosas que haría María Moñitos, actos que graciosamente los denomina como “Maríamoñitada”.

“Para mí es muy difícil no pensar en ocasiones como María Moñitos, a veces cuando me doy cuenta digo espérate y retrocedo, porque María Moñito (Moñitos) tiene mucho de mí y yo tengo mucho de María Moñito”, (Moñitos) contó con una mirada de nostalgia durante una entrevista en el “Desayuno de el Caribe (El Caribe) y CDN”.

Lo que implica llegar a tener dos vidas o profesiones, totalmente diferentes, no solo representa un reto en la actualidad, tal y como explicó Disla, quien reveló algunas anécdotas de cuando era más joven, tiempos en los que en ocasiones no fue tratada como otra persona fuera del personaje.

A la Paula Disla más joven también le gustaba bailar mucho y divertirse, sin embargo, podría llegar a ser molestoso en ocasiones, cuando se encontraba a los padres de los niños que consumían su programa, reaccionaban con asombro y críticas, que llegaron incluso a las páginas de un periódico de circulación nacional.

“Yo trato de ser auténtica, yo bailo mucho, brinco mucho y me molestaba que en esos tiempos que yo era muy joven, cuando iba a la discoteca... me pasó en una ocasión, yo estaba tan feliz, bailando y me encuentro a este señor que me dijo.” Oh, mira a María Moñito” como que yo estoy haciendo algo malo y yo muy contenta le digo “Sí, aquí” y eso salió en un medio, que decía : “Que duro ver a María Moñito Batiéndose (batiéndose) en una discoteca a las 12 de la noche´”, contó entre risas.

A pesar de que se sale de sus manos poder lograr que, todos los niños en el territorio dominicano, tengan una infancia como la de María Moñitos, Disla busca garantizar que por lo menos encuentren respaldo y defensa en un órgano que realmente esté ahí para ellos.

Canciones con letras que promueven el abuso infantil

El trabajo de CONANI es proteger la infancia y adolescencia de los niños que viven en el territorio dominicano, sin importar su nacionalidad.

En ese sentido, habló de las canciones que incitan al abuso sexual y a las relaciones sexuales entre adultos y menores, explicando que la principal plataforma por donde se reproducen esos temas es por las redes sociales, medios que según comentó, se les han ido de las manos a las autoridades.

Advirtió que la ley sanciona a quienes reproducen esas canciones “pero cuando, he visitado algunas provincias, trato de tener en mi agenda los medios más grandes y contarles lo que les puede pasar si siguen promocionando tal o cual tema, sobre todo una bachatica que donde yo llego la ponen, la de 13 años… esa canción es fea, es triste”.

La alternativa para jóvenes que cometen delitos es el arte

Entre los temas abordados en los que se puede percibir el resguardo en la intención de Disla por salvar a los adolescentes, cuestionamos a la también actriz acerca de su percepción en cuanto al endurecimiento de las sanciones a los menores de edad que incumplan la ley.

La directora del Consejo Nacional para Niñez, Paula Disla, considera que los niños, niñas y adolescentes que cometen delitos, no deben ser juzgados como adultos o se deban endurecer las sanciones, y confía que existen otras alternativas para evitar que falten ante la ley.

“Debería haber sanciones alternativas, yo creo tanto en el arte, para mí el arte es todo, capaz de transformar… si hay mayores medidas alternativas que a las que los niños puedan acceder, más acompañamiento familiar, más respeto si se le da más valor, más respeto a sus opiniones, yo creo que no es necesario”, resaltó.

Con el fin de trabajar para la disminución de la comisión de delitos en menores de edad, Disla reveló que el Consejo inició un proceso para la creación de herramientas artísticas, que sirvan para salvar a los niños que están sometidos a la violencia y que, con las mismas, han logrado cambios.

“Nosotros empezamos un proceso que se llama ´Arte + Paz=Bienestar´, y son herramientas artísticas para aumentar los aprendizajes en niños que están sometidos a violencia y nosotros hemos logrado cambios”, afirmó la también actriz.

Reveló que los niños y adolescentes tienen más incidencia en la comisión de robos menores, asalto y vinculación en homicidios, de este último resaltó que casi siempre son cómplices, más que autores.

Preocupación ante la crisis de contenido infantil en la televisión dominicana

El tema de las canciones no es el único que despierta la preocupación en Disla, quien también habló de la crisis de contenido para niños y adolescentes, que existe en la (televisión de la) República Dominicana, producto de la falta de creatividad y de que muchas veces se espera que los niños conductores deben actuar como adultos.

“Hace mucho que yo había dicho que entendía que era un problema como de falta de creatividad porque lo poco que había hace unos añitos, era como lo mismo que nosotros hacíamos en los 90...Todavía cuando sale un programa la gente cree que una niña tiene que estar hablando con un micrófono como si fuera una adulta e incluso, esa niña cuando habla de los demás niños, de ellos, no se siente incluida” indicó la también intérprete de “María Moñitos.

Anunció que la institución tiene pendiente brindar asesoría al canal 4, para la creación de un proyecto, que incluya formación profesional y curricular, para dar respuesta a la crisis de contenido infantil existente, previsto lanzarse para el próximo año.

“Con el canal 4 nosotros tenemos un pendiente que es como una deuda moral también y pensamos para el próximo año lanzar un proyecto infantil que lo saque el canal y nosotros podamos asesorarlos, como una manera de cumplir con esa inquietud, una especie de escuela, de formación”, explicó.

Expresó que trabajar en el mundo del entretenimiento infantil es una profesión, que requiere de preparación y que mucha gente no lo entiende.

“Esto es una profesión y todo se tiene que sostener a partir de los conocimientos académicos, o sea, tú no te puedes enganchar a esto porque es efímero...si no hay una solidez, si no hay una base detrás, no va a pasar nada, que es puro y simple entretenimiento”, señaló.

Donarán trajes de María Moñitos

Los trajes que durante 20 años usó María Moñitos, están guardados, dijo que aún les quedan igual y reveló que quieren donarlos al Museo Infantil Trampolín, con la intención de preservar el concepto y esencia del personaje.

Con mirada nostálgica, Paula habló de lo que conserva del traje, indicó que guarda desde las cintas hasta los zapatos, y el proceso de vestirse de “María Moñitos”, era un ritual muy bonito.

“Nosotros se lo queremos donar al museo trampolín, porque tiene todo, a veces hay personas que hacen el personaje y prefiero darle mi ropa, a cosas que hacen, las cintas, los zapatos, era un ritual muy bonito, la ropa del lobo, yo conservo todo, los títeres, yo conservo todo”, expresó.

Dos décadas de carrera

María Moñitos se retira por la necesidad de tomar un descanso de la televisión, sale en 2003, pero continuó con el teatro.

“Tengo mis lesiones de ese momento, como en una muñeca, en un codo, en un tobillo, pero fueron momentos muy hermosos”.

