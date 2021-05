Médicos niegan tratar cáncer requiera abortar para salvar madre, al contrario agrava más su estado

Santo Domingo.- El Colectivo Médicos por la Vida desmintió que las muertes maternas aumenten porque el aborto está penalizado, como afirman defensores de las tres causales, y aclaró que el 90% de esos decesos ocurren después del parto, a causa de hemorragias, hipertensión, infecciones, VIH, que no tienen ninguna vinculación con esas causales.

La ginecobstetra oncóloga Carolina Méndez lamentó los fallecimientos y llamó a evitar la manipulación con el delicado tema, a no desinformar, porque legalizar el aborto no reducirá las defunciones y aseguró que tratar enfermedades como el cáncer no requiere practicarlo para salvar a la madre, al contrario, puede empeorarla por los peligros que este procedimiento implica, como sangrado, infección, y riesgos anestésicos.

“Plantear abortar para dar terapia a una embarazada con cáncer es complicar más su ya delicado estado de salud. Esto es riesgoso, no es en modo alguno conveniente. Encima, cuando lo inducen lo hacen con el argumento de que el feto podría morir o sufrir daños, pero no para proteger la vida de la mujer. Además, esa criatura sí tiene posibilidades de vivir”, explicó.

En tanto, el ginecobstetra Juan Fuertes Piantini sostuvo que a raíz de las recientes declaraciones de grupos que atribuyen el disparo de los decesos en este cuatrimestre a la ausencia de la despenalización del aborto en tres causales, es necesario recordar que las principales razones obedecen a complicaciones del tercer trimestre de embarazo, cuando ya el feto sobrevive fuera del útero.

Descartó que las muertes maternas estén originadas en que los médicos tienen las manos atadas para actuar frente a situaciones de emergencia que registran gestantes, porque la patología que más conlleva desembarazo temprano es la hipertensión, que ocurre a partir de las 20 semanas, por lo que amerita una cesárea de emergencia y no un aborto.

Los especialistas indicaron en un documento que la mayoría de las muertes maternas son evitables, porque en este trimestre han sido por sangrados y explicaron que del 100%, las originadas por abortos clandestinos complicados son menores al 10 %, un número que ha permanecido igual. “Lo que quiere decir que no es por este motivo el acrecentamiento de esos fallecimientos”.

¿Por qué las muertes maternas? Expresaron que el incremento de las defunciones lo explicó el mismo director del Seguro Nacional de Salud, Mario Lama, quien informó que el año pasado el 46% de las embarazadas dejó las consultas y que el 47% de esas muertes corresponden a madres haitianas.

Citaron que un porcen­taje de los médicos y enfer­meras tuvo que retirarse de los hospitales por enfermedades y edad, debi­do al covid-19.