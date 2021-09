El ministro de Salud hizo un llamado al Colegio Médico dominicano (CMD) a suspender el paro de labores en contra de las ARS que tienen programado por dos días iniciando este miércoles.

Daniel Rivera sugirió que vuelvan a la mesa de negociación para arribar a un acuerdo, debido a que se está en un periodo de pandemia y solo la población sufre cuando se suspenden los servicios a los usuarios del sistema de salud en los centros privados.

Manifestó que junto al ministro de Trabajo están en la mejor disposición de seguir desarrollando los acuerdos junto con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales SISALRIL.

Indicó que “los médicos deben recordar que el país está en un tiempo de pandemia y estamos en la mejor disposición de seguir desarrollando los acuerdos junto con la SISALRIL para buscar una solución”, dijo el ministro de Salud.

Alcance de vacunas

En otro orden, el titular de Salud felicitó a la provincia de Pedernales que arribó al 70% de la población vacunada, por los que se levantará el toque de queda de acuerdo al acuerdo arribado con las Direcciones Provinciales de Salud, el presidente Luís Abinader y el Gabinete de Salud.

Indicó que el toque de queda se mantiene igual en los demás lugares que aún no han completado el 70%. “Si la gente se vacuna no tenemos que hablar de medidas, por los que llamamos a las personas que todavía no ha iniciado el proceso de inoculación a realizarlo, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo en todos los indoles para lograr que la población llegue a la inmunidad de rebaño”, expresó.

Asimismo, el ministro de Salud, destacó lo “importante que cada persona vaya a vacunarse y si ya ha recibido su primera dosis que termine su proceso de inoculación con la aplicación de su segunda dosis, siendo este proceso la única forma en estar mejor protegidos contra el COVID-19”.