Molina asegura denuncias contra jueces serán investigadas

Al ser preguntado acerca de los jueces que son investigados por faltas cometidas, el presidente del Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, indicó que actualmente hay varios procesos de investigación y magistrados que han sido sometidos a juicio disciplinario ante el Consejo del Poder Judicial.

Explicó que la Inspectoría Judicial indaga sobre las denuncias para determinar si existen méritos.

“Algunas (denuncias) se desechan porque no hay pruebas y otras se acogen y se designa un juez instructor, y un juez del Consejo del Poder Judicial, si entiende que hay mérito se llevan ante el Consejo del Poder Judicial, si algunos de estos casos tiene connotación penal inmediatamente se le informa al Ministerio Público y se continua con la labor disciplinaria”, dijo Molina durante una entrevista especial en el Almuerzo elCaribe-CDN,

Aclaró que todas las denuncias, ya sean de irregularidades u otras cosas, las analiza, pero que no puede estar respondiendo a cuestionamientos que no tienen validez.

“Las denuncias uno las analiza, las estudia, las pondera, pero llegan muchas denuncias de múltiples formas, muchas son denuncias que no tienen sustento, cuando una persona dice que el Poder Judicial ha gastado 13 mil millones de pesos en la digitalización, yo les digo que el presupuesto del Poder Judicial entero no llega a 9 mil millones de pesos, y que el 80 por ciento se va en salario, entonces, yo no puedo estar respondiendo a todas las denuncias de personas que en el algún momento les llegó una cifra a la cabeza”, expresó el magistrado. Con relación a que si los jueces reciben presiones al momento de tomar una decisión, en especial los que conocen casos de corrupción, Molina dijo que los magistrados están formados para eso.

“Cada juez está preparado para tomar una decisión, para eso se formó y todos los jueces de la judicatura dominicana son egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura, cada quien tiene su responsabilidad (…) individual, el sistema garantiza que esa responsabilidad se puede llevar a cabo”, expuso.

Fortalecimiento de la carrera judicial

En la entrevista también se abordó el tema del fortalecimiento de la carrera judicial y el sistema de escalafón. Sobre esto, Molina afirmó que aprobaron un reglamento que se puso en vista pública y en ese proceso todos los jueves hicieron sus comentarios y observaciones. Explicó que este reglamento va a tomar en cuenta la evaluación de desempeño, que hasta ahora existe, y se va a revisar. Dijo que el escalafón establece que hay un 50 por ciento de puntuación que es por antigüedad, un 45 por ciento por evaluación de desempeño y un 5 por ciento por ley. “Es el único escalafón que se conoce en América Latina, incluyendo Iberoamérica, que contempla esta proporción, en la mayoría de los países el escalafón solamente es por antigüedad, en los que los hay, porque hay países que no tiene escalafón porque los jueces son elegidos por períodos”, manifestó. Molina, además, dijo que “el escalafón es primordial, esencial para el buen funcionamiento de la carrera judicial, es una garantía para el ciudadano y una garantía para cada juez de que se le va a respetar su lugar en el escalafón al momento de tomar una decisión”.

“En el 1998 se aprobó la ley de carrera judicial, y se establecía que debía hacerse un escalafón judicial para todos los jueces del país, desde esa época no existe un escalfan judicial en el país estructurado”, destacó. Aseguró que la toma de decisiones no va a ser discrecional ni del Consejo del Poder Judicial ni del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sino que a la persona que le toque en el escalafón se somete al Pleno de la Suprema y este decide.

Retardos

Una justicia que tiene mora es una justicia tardía, y una justicia tardía no es justicia”.

Novedades

Hay cambios de visiones que hemos tenido que ir haciendo, porque la pandemia cambió las cosas en que debíamos hacer las cosas”.