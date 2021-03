Mujeres latinoamericanas, contra la brecha de género en medio de la pandemia

Madrid.- El confinamiento impuesto hace casi un año para mitigar el coronavirus ha profundizado las brechas de género en América Latina, donde cientos de mujeres luchan contra las desigualdades cada vez más evidentes a raíz de la pandemia.

Es el caso de Nely y Dreisy, de El Salvador y Perú, respectivamente, que forman parte de #MujeresqueRompen, una campaña que lanzó este viernes la ONG española Ayuda en Acción con la intención de visibilizar el papel de las mujeres que están alzando la voz por la igualdad de género en la región.

Nely tiene 42 años y ha construido una red de apoyo de mujeres en la comunidad de San Ignacio, El Salvador, donde el repunte de la violencia de género ha sido uno de los efectos más graves de la pandemia.

“Ha habido muchos casos de violencia en mi comunidad. Recuerdo el caso de una mujer que estaba sufriendo maltrato de su esposo y no tenía el valor para denunciarlo pero nosotras la hemos apoyado. Aquí muchas mujeres no denuncian porque el sistema es muy lento y no se tienen los recursos para llevar a cabo el tramité”, dice Nely desde su comunidad en El Salvador en un encuentro digital.

CIFRAS QUE ASUSTAN

Según Ayuda en Acción, no existe uniformidad en cuanto a los datos pero varias organizaciones del país registraron más de 25 feminicidios, 66 denuncias por violación y más de 2.300 agresiones durante los tres meses de estado de emergencia y excepción en el país, entre el 14 de marzo y el 14 de junio de 2020, por la pandemia.

Además de apoyar en esta red, Nely ha llegado a la política y es parte del concejo municipal de San Ignacio. Asegura que ahí sus derechos se han visto violentados y ha tenido que demostrar que está preparada para tomar decisiones en su comunidad.

“A veces no podemos ni siquiera opinar. Es bien difícil pero también de ahí es de donde agarramos más valor para seguir participando y también creo que debemos incidir a las mujeres que debemos de llegar ahí”, señala.

Con tan solo 15 años, Dreisy se ha convertido en un altavoz de los derechos de las mujeres en la comunidad de Cajamarca, Perú. Desde un programa de radio sensibiliza e informa a las y los jóvenes sobre distintos temas relacionados a la igualdad entre hombres y mujeres, el embarazo adolescente y la educación.

“Desde el espacio de radio ya estábamos creando, una parte de la población nos escuchaba y los adolescentes pensaban que la igualdad sí es posible”, dice la joven que lamenta que hayan tenido que pausar el programa de radio luego de que los contagios por covid-19 aumentaron después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

La generación de Dreisy es una de las más afectadas por la crisis de la pandemia.

Según UNICEF, Perú podría sumar más de 1,2 millones de menores de edad en situación de pobreza si no se toman medidas. Pero Dreisy no pierde el optimismo sobre su futuro y el de sus compañeras en materia de igualdad: “No estamos solas, podemos seguir adelante, la unión hace la fuerza”, afirma. EFE