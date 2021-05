"Ni siquiera me daban audiciones": Salma Hayek afirma que fue discriminada por ser mexicana en los inicios de su carrera 

México.- La actriz Salma Hayek reveló esta semana en una entrevista a Variety que fue discriminada en los inicios de su carrera en Hollywood por parte de los productores por ser mexicana.

La artista –que ya era una gran estrella en México cuando se trasladó en 1991 a Los Ángeles– se hizo conocida a nivel mundial tras protagonizar cuatro años después junto con Antonio Banderas la película de acción 'Desperado' ('La balada del pistolero', en Hispanoamérica) de Robert Rodríguez. Hayek detalló que pensaba que seguiría su carrera haciendo películas de acción y comedia. Pero no fue así.

"Ni siquiera me daban audiciones. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Dije que sé que puedo hacer drama, pero ¿y comedias románticas y de acción?", recordó. "Para ellos, era como, 'Oh, no, ella es como una mexicana sexy'", agregó.