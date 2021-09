No vacunarse es como conducir ebrio, dice experta

Dado que Estados Unidos tiene un promedio de más de 1.000 muertes diarias por el covid-19, no vacunarse es similar a conducir en estado de ebriedad, dijo el viernes un experto en salud.

"Necesitamos comenzar a hablar de que la opción de permanecer sin vacunarse es como la opción de salir y conducir intoxicados", dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, a Wolf Blitzer de CNN.

Los comentarios de Wen se producen después de que el gobierno de Joe Biden anunciara el jueves nuevas normas de vacunación contra el covid-19 y ordenó al Departamento de Trabajo que exija a todas las empresas con 100 o más empleados que se aseguren de que sus trabajadores se vacunan o se someten a pruebas una vez a la semana.

El presidente Joe Biden también firmó un decreto que requiere que todos los empleados del gobierno reciban sus vacunas contra el covid-19, sin posibilidad de someterse a pruebas periódicas para no hacerlo.

Y aunque algunos funcionarios republicanos han criticado su medida por extralimitarse, los expertos en salud dicen que el presidente debería haber implementado medidas más estrictas para frenar el reciente aumento de casos de covid-19.

"Desde una perspectiva de salud pública, no es una exageración en absoluto. Y de hecho, desearía que salieran antes y fueran aun más lejos", dijo Wen. "Estamos en medio de la mayor crisis de salud pública de nuestras vidas.

Tenemos más de mil estadounidenses que mueren todos los días. Nosotros, como sociedad, establecemos leyes que protegen la salud y el bienestar de las personas en todo momento".

Un promedio de 1.110 personas murieron en EE.UU. por covid-19 cada día durante la última semana, según mostraron datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). La tasa de muertes desde finales de agosto es la más alta desde principios de marzo.

Si bien el 73,5% de las personas de 12 años en adelante se han vacunado con al menos una dosis, decenas de millones de beneficiarios elegibles siguen sin vacunarse, ya que la variante delta del coronavirus, altamente contagiosa, continúa ocupando zonas del país. Alrededor del 62% de personas del mismo grupo de edad estaba completamente vacunado para el viernes.

"Una vasta minoría de estadounidenses se resiste a la vacunación, pero ahí es donde el virus ha estado circulando", dijo el viernes el analista médico de CNN, Jonathan Reiner, a Don Lemon de CNN.

"Vivimos en un país que tiene reglas. No se puede fumar en la mayoría de los edificios de Estados Unidos y no se puede conducir borracho. No se puede fumar en los aviones. Y no se puede soplar el virus a la cara.

"Así tiene que ser en este país. Y si vas a ser una amenaza persistente para la salud pública al negarte a vacunarte, tus acciones tienen consecuencias, y las consecuencias pueden ser que no puedas trabajar en tu trabajo".

FUENTE: CNN