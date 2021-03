ONU pidió un juicio “imparcial, independiente y justo” a Jeanine Áñez y los ex ministros detenidos en Bolivia

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclamó a la justicia boliviana que respete “el debido proceso” tras la orden de arresto de la ex mandataria interina y señaló que eso implica “que toda persona cuente con una defensa adecuada” y “que no se empleen tipos penales ambiguos o desproporcionados”.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH) recomendó este sábado un juicio “justo, independiente e imparcial” y que se salvaguarde el “debido proceso” para las ex autoridades interinas arrestadas en las últimas horas, entre ellas la ex presidenta interina Jeanine Áñez.

La OACNUDH publicó este sábado en su cuenta de Twitter algunos puntos que se deben observar “estrictamente” a raíz de las aprehensiones de la ex presidenta interina Áñez y los ex ministros transitorios Álvaro Coímbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía.

Esa entidad indicó que se debe salvaguardar “el debido proceso, lo que implica que toda persona cuente con una defensa adecuada y sea sometida a un juicio justo, independiente e imparcial”. Asimismo que se “garantice la publicidad del proceso y que no se empleen tipos penales ambiguos o desproporcionados”.

Áñez fue detenida en la madrugada de este sábado en la región amazónica de Beni y fue trasladada en un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Bolivia hasta la ciudad de La Paz. El viernes fueron aprehendidos los dos ex ministros en la misma región que también fueron conducidos a La Paz.

La ex presidenta y los exministros son acusados de “sedición y terrorismo” durante la crisis de 2019 tras las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

Las órdenes de aprehensión también pesan en contra de los ex ministros de Gobierno (Interior) transitorio Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López.

Murillo, quien se encuentra en paradero desconocido, se solidarizó con la ex presidenta a través de un mensaje en Twitter y calificó de un “atropello” su detención. “Mi solidaridad con la mujer, madre y amiga expresidenta Jeanine Áñez que entregó todo por Bolivia, incluso su libertad. Sufre el atropello de un gobierno tiránico. Fuerza amiga, estamos del lado correcto de la historia, y será ella quien nos juzgue”, escribió.

En la mañana de este sábado la ex presidenta fue trasladada de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz hasta la Fiscalía para que brinde su declaración informativa por el supuesto “golpe de Estado” en contra de Evo Morales.

Áñez manifestó a los medios locales que se trata de un “amedrentamiento político” y que detrás de todo este proceso está el Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce y del ex presidente Evo Morales (2006-2019). Además enfatizó que no se está respetando su “estatus de ex presidenta” y que acudirá a instancia internacionales.

Unas horas después los medios locales reportaron que Áñez volvió a ser conducida a las celdas de la Felcc y que se acogió al derecho al silencio en su declaración informativa.

n par de personas con carteles llegó hasta la puerta de la Fiscalía de La Paz para hacer una vigilia pidiendo “justicia” por los disturbios acaecidos en Sacaba, en la central Cochabamba, y Senkata, en la ciudad de El Alto, durante la crisis de 2019 tras las elecciones anuladas.

El grupo de personas pedía justicia y cárcel para la ex presidenta Áñez.

En ese momento llegó hasta el lugar el indígena Rafael Quispe, quien fue director del Fondo de Desarrollo Indígena en el Gobierno transitorio de Áñez, quien también es candidato a la Gobernación de La Paz. Quispe declaró a los medios que la aprehensión de Áñez y sus ex ministros es una “cortina de humo” para tapar el “fraude” que se está realizando en las elecciones subnacionales.