Otra predicción de Los Simpson: Lisa Simpson como Kamala Harris

Los fanáticos de la serie notaron que, en la ceremonia donde prestó juramento, la vicepresidente de Estados Unidos lució muy parecida a la icónica personaje animada, incluyendo el collar de perlas y los pendientes

Estados Unidos.- Los creadores de Los Simpsons volvieron a hacerlo. Años después de ser elogiados por predecir la presidencia de Donald Trump, al mismo episodio de la famosa serie estadounidense se le atribuye ahora la previsión de otro importante acontecimiento: la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia de Estados Unidos.

La imagen del miércoles en el Capitolio de la primera mujer en llegar a la Casa Blanca en la historia de Estados Unidos hizo alucinar a los fanáticos de Los Simpsons, que inmediatamente se lanzaron a las redes sociales para recordar el episodio del año 2000 titulado “Bart to the Future”, en el que Lisa Simpson se convierte en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, precisamente como sucesora de Donald Trump.

Y aunque esta conexión puede parecer débil porque no es exactamente el mismo cargo, los espectadores notaron que Lisa utilizaba el mismo traje violeta que Harris lució durante la toma de posesión el miércoles, incluyendo el collar de perlas y los pendientes.

“Kamala Harris es realmente Lisa Simpson y estoy a favor de ello”, dijo un usuario de Twitter junto a una imagen de Harris y del dibujo animado. “Kamala Harris me recuerda a Lisa Simpson... casi el mismo traje”, señaló otro. “¿Cómo sabemos que Kamala Harris no acaba de copiar a Los Simpson?”, bromeó otra persona.

Los Simpsons están llenos de ironías y guiños a la actualidad. Y en este capítulo también se predice que el magnate neoyorquino Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos y que no dejaría al país en buenas condiciones cuando se marchara de la Casa Blanca.

En “Bart to the Future”, los personajes de la serie ven el futuro. Mientras Bart continúa metiéndose en problemas y Maggie aún no habla, Lisa es la flamante presidente y su antecesor en el mando es nada más ni nada menos que Donald Trump. “Heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump”, asegura Lisa mientras que su secretario, Milhouse, le confirma: “Estamos en quiebra” y una asistente le asegura que quedaron endeudados con todos los países del mundo.

Dan Greaney, guionista del recordado capítulo, explicó por qué puso que Trump sería presidente: “Me parecía el último paso lógico antes de tocar fondo. Fue un aviso a nuestro país, lo pusimos porque era coherente con nuestra visión de que Estados Unidos estaba perdiendo la razón”.

Además, explicó que la idea era que Lisa fuera presidente en un momento de urgencia: “Teníamos que ponerla en una situación en la cual los problemas vayan más allá de sus capacidades para solucionarlos. Por eso pusimos a Trump como presidente antes que ella”.

El episodio se emitió en 2000, cuando Trump aún ni había expresado sus ganas de postularse como presidente.

