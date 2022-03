Paliza: "algunos líderes prefieren aceptar la corrupción"

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que algunos líderes prefieren aceptar la corrupción y sugerir que no es crisis, en franca referencia a la reforma constitucional que busca el gobierno para lograr una mayor independencia del Ministerio Público.

"En momentos en que la sociedad dominicana demanda institucionalidad, transparencia y fortalecimiento del sistema judicial, algunos líderes prefieren aceptar la corrupción y sugerir que no es crisis", escribió Paliza en su cuenta de Twitter.

El presidente Luis Abinader afirmó ayer que la oposición política del país teme a una reforma constitucional porque los partidos que rechazan la modificación a la Carta Magna, en el pasado lo hicieron para cambiarse los términos de su elección con una extensión del período de gobierno.



Al referirse al tema del retiro de los partidos de oposición de la mesa del diálogo que trata la reforma constitucional, el jefe de Estado se mostró dispuesto a negociar con ellos para hacerles entender que esas modificaciones a la Carta Magna no son para beneficio propio de extender su período presidencial.

“No hay otro interés, como dije en mi discurso, en lo que se refiere a la reforma constitucional. No hay otro interés que no sea ese fortalecimiento a la institucionalidad. Yo les reitero que estoy en disposición de reunirme con ellos y de hacer los compromisos en términos de que no se va modificar ninguna otra parte de la Constitución. Yo sé que ellos tienen temor, porque ambos han modificado la Constitución y la ha modificado específicamente para cambiarse los términos de su elección. Ese no es mi caso. Ellos, los dos, lo hicieron anteriormente, pero ese no es mi caso, yo actúo diferente”, dijo el gobernante.