Paliza asegura que Abinader no está enfocado en la reelección del 2024

Santo Domingo. – El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que el presidente Abinader no está enfocado en la reelección del 2024, sino, en el año 2022, en llevar a cabo lo cambios prometidos al país.

De igual forma dijo que conociendo que si se realiza el trabajo por el cual fueron electos y la gente se siente satisfecha, representada por la labor gubernamental, entonces el 2024 tendría sentido.

Estas últimas palabras de Paliza, fueron tras responder inquietudes sobre la asamblea de delegados del PRM, donde el presidente Abinader llevó un discurso de motivación a sus seguidores y no el enfoque que tenían algunos medios sobre el tema de la reelección presidencial.

Paliza, aseguró además que el gobierno está enfocado en relanzar el país en este tránsito último de la pandemia del COVID-19 y haciendo las reformas más importantes para la vida institucional de la República Dominicana.

Al valorar la gestión de Abinader Paliza resaltó que es un mandatario que escucha, comparte y que también da la cara.

“No es un presidente que se oculta en las paredes del Palacio Nacional y se hace una figura casi legendaria o mitológica como han sido otros presidentes. Este es un presidente de carne y hueso, que se para y conversa con quien desea hacerlo con él.”, afirmó el funcionario.

Agregó, además, que cuando alguien está cargado de buenas intenciones, cuando no tiene un propósito de beneficiar a nadie, ni de hacer de un bien público, ni de entregárselo a tal o cual fin suyo político, no hay porque no compartir con la sociedad en general los detalles y construir la tranquilidad colectiva que se requiere.

“Este es un tema sensible para la población porque Punta Catalina ha estado llena de contracciones y de cuestionamientos históricos desde su primer día y nosotros no somos lo que vamos a generar más, todo lo contrario, somos lo que vamos a tratar de echarla hacia delante, transparentar su recorrido y hacer las auditorias correspondientes”, añadió.

Sostuvo que Punta Catalina no sé va a privatizar y que desde el gobierno nunca se ha tenido intenciones de hacerlo y tampoco de beneficiar a nadie. Dijo, que por eso el presidente ha escuchado y ha dicho, que está dispuesto a generar los espacios donde se pueda conversar.

El presidente del PRM fue entrevistado en el programa Televisivo Hoy Mismo Matinal, que se transmite por Color Visión, Canal 9.