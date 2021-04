Pedro Botello dejó “plantado” al Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados

Santo Domingo.- El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Pedro Botello no asistió a la reunión pautada para hoy con al Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados, sin presentar excusas a los comisionados.

"Me excuso con los medios de comunicación y la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados, por razones atendibles no podré llegar, será mañana cuando me reincorpore a las labores legislativas", escribió el legislador reformista a periodistas que cubren el Congreso Nacional, no así con el Consejo de Disciplina.

Sobre el caso, Sandro Sánchez, presidente de la Comisión de Disciplina, indicó que a Botello se le convocó a través de la diputada instructora, Edilda De Óleo, a su última comparecencia, y que este no asistió y a través de las redes sociales el legislador indicó que no se presentaría, lo que violenta el proceso, puesto que debió presentar una excusa con antelación.

"Estábamos esperando al diputado para garantizar el debido proceso del Consejo de Disciplina; hoy estamos en la parte final de lo que es el proceso que se le lleva a Pedro Botello de los hechos que sucedieron el 28 de octubre en la Cámara de Diputados y el 4 de febrero en Senado", explicó el congresista perremeísta.

El diputado de La Romana debía presentarse a las 11:00 de la mañana de este lunes en el salón Mochy Fadul de la Cámara Baja, para ser escuchado por la comisión que trabaja en la investigación con relación a las manifestaciones suscitadas frente al Congreso Nacional el pasado 28 de octubre y 04 de febrero, tras exigir junto a un grupo de personas que se conozca el proyecto de ley que ordena el pago anticipado del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores.

Ante la ausencia del legislador, Sandro Sánchez manifestó que el consejo evaluará si hay razones que justifiquen la no comparecencia del legislador para ver si programan o no otro encuentro con él.

Sin embargo, explicó que las pruebas con las que cuentan garantizan que en los próximos días la comisión y el Pleno de la Cámara de Diputados tomen una decisión entorno a la investigación que llevan a cabo.

Casos

El vicevocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se le señala en el piquete realizado en la tarde del 28 de octubre, en las que fueron destruidas varias ventanas del edificio parlamentario, específicamente las pertenecientes a las instalaciones de la Cámara de Diputados, donde resultó afectado el vehículo del diputado peledeísta Félix Antonio Castillo Rodríguez.

También, el pasado 04 de febrero, el diputado de La Romana dirigió otra proclama por el famoso 30% de los fondos de las AFP, que también terminó en caos.

Esto provocó que el Senado de la República enviara un informe a la Cámara de Diputados junto a vídeos, audios y otros elementos de pruebas sobre ese incidente.

"Los informes dan cuenta que un grupo de personas provocados e instigados por el diputado Pedro Botello Solimán agredieron a las fuerzas del orden público e intentaron irrumpir de manera violenta al interior del Senado de la República al tiempo que lanzaron piedras contra varias personas, vehículos y las oficinas de Congreso", indica ese informe.