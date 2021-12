Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, envió un emotivo mensaje de navidad a la población dominicana en el que llamó a los ciudadanos a comportarse en estas navidades y lograr que República Dominicana sea el mejor país del mundo.

La leyenda en picheo de los Medias Rojas de Boston (Boston Red Sox), aprovechó la conversación especial durante el desayuno de elCaribe y CDN, para decir que la mejor manera de demostrar el cariño que le tienen es trabajando para que diciembre sea el mejor mes y comportarse para lograrlo sería la mayor muestra de agradecimiento.

“En Navidad, a mi gente de allá afuera, si es verdad que me quieren y respetan, por favor, hagan que sea el mejor mes, recuerden que la pandemia nos quitó muchísimo, y muchísimos familiares, yo quiero que la gente se comporte, que disfrute…. Este mes de diciembre, mi país, debe ser el mejor país del mundo, el que más se divierte, el que mejor se comporta”, indicó el ex lanzador.

En el mismo orden externó su deseo por que los antisociales trabajen para ser mejores personas y hacer las cosas bien, también a buscar la forma de dejar de lado lo negativo para poder disfrutar de estas festividades.

“Hasta los delincuentes que andan ahí afuera, que se calmen, que busquen la manera de hacerse mejores personas, a todo el que está ahí afuera, que le bajen dos a todo lo que es negativo, para que podamos tener una feliz navidad y un próspero año nuevo, y que el año nuevo que viene también se encarrile por ahí, ese yo creo que es el mejor mensaje, si es que me quieren a mí y quieren disfrutar como yo, si es que me quieren, digo yo que me quieren, vamos hacerlo bien”, añadió Martínez.

El deseo de Pedro El Grande es que los dominicanos puedan vivir esta época en armonía y sobre todo para avanzar como nación, hacer las cosas bien.