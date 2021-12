Policía mata dos presuntos delincuentes vinculado a muerte de una mujer

Santiago.- Las autoridades informaron que cayeron abatidos dos presuntos antisociales eran buscados por la policía, uno de ellos por homicidio de una mujer el sábado, en la Yagüita de Pastor, tras atacar a tiros una patrulla policial, en Bella Vista, Santiago.

Los mismos fueron identificados como Víctor Manuel Feliz (Capital) y Auris López Báez, 22 años de edad, residentes en el sector Bella Vista al suroeste del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros.

El reporte policial señala que “Capital”, era activamente buscado junto a sus cómplices “Joel Almonte” y “Chigüete” (prófugos), quienes el pasado sábado 04 de diciembre del presente año, se presentaron a la calle 13, del sector la Yagüita de Pastor, en busca de unos tales “Cristopher” y “El Gato”, a quienes la policía persigue, y al hacer contacto con ellos le realizaron varios disparos sin mediar palabras, por el robo de una motocicleta.

Agrega el parte policial, que en esas circunstancias le ocasionaron la muerte a Merlyn Saray Mencía Taveras, cuando transitaba por el lugar.

La policía le exhorta a los nombrados “Joel Almonte” y “Chigüete” (prófugos), así como a los tales “Cristopher” y “El Gato”, para que se entreguen por la vía que consideren pertinente, para ser investigados y enviados a la justicia por el presente caso.

En poder de los presuntos homicidas, fueron ocupadas dos armas de fuego cortas, a “Capital” la pistola marca carandaí calibre 9 milímetros, serie no. G47066, y a López Báez, una pistola marca no legible, serie no. T1102-d5e00247, ambas con sus cargadores, sin documentos para las mismas, con las que dispararon, contra la patrulla policial que les daba seguimiento.

En cuanto a la pistola marca carandaí calibre 9mm., Serie no. G47066, que le fue ocupada al nombrado Víctor Manuel Feliz (capital), figura sustraída mediante asalto de fecha 27-09-2020, en la calle 4 de agosto vietnam, Santo Domingo Norte, Distrito Nacional, y con relación al arma de fuego, la pistola marca no legible, serie no. T1102-d5e00247, al ser depurada no arroja datos.

Los mismos al ser depurados en los archivos policiales, Víctor Manuel Feliz (capital), figura con tres (03) registros o fichas, por asalto a mano armada en los años 2014, 2016 y 2018.

Para fines de investigación fue conducido Ángel de Jesús Hidalgo Ortiz (Engel), de 19 años de edad, residente en la calle principal s/n., debajo del puente sector bella vista Santiago, quien se presentó a la escena preguntando por Capital.

La uniformada advierte a los antisociales que no permitirá la alteración del orden público bajo ninguna circunstancia, y que los desaprensivos tendrán de frente el cuerpo policial ante cualquier manifestación o acción que violente las normas que rigen la sociedad.