La Cervecería Nacional Dominicana explicó que todas las variantes o tipos de cervezas atienden a poblaciones de consumo distintas y negó que esté intentando posicionar más a una de ellas mientras “sacrifica la otra”.

La Cerveza Golden Light viene a complementar; bajo ningún concepto viene a sustituir a ninguna de las otras variantes, que por demás son líderes en el mercado”, le dijo la empresa a los periodistas que acudieron a un encuentro al que fueron convocados.

Cándida Hernández, vicepresidenta de Mercadeo y Estrategia de Cervecería, aseguró que Presidente se vende de lunes a domingo y Presidente Golden Light nació como una necesidad del consumidor -en la pandemia-, de empezar a darse un brindis entre semana, porque el confinamiento empezó a desarrollar ocasiones durante la semana. “Ocasiones del día a día. Y para eso, el consumidor necesitaba un producto de menos contenido alcohólico”, sostuvo.

La segmentación o participación porcentual de las variantes o tipos de cervezas Presidente es la siguiente: La Light tiene un 70 %, la regular un 25 % y la Golden Light un 5 %.

La Cervecería Nacional Dominicana dejó claro que no se ajustan a la realidad una serie de teorías que en los últimos meses se han estado difundiendo por la baja en la presencia del producto en estanterías y puntos de ventas. Quejas del público consumidor se han hecho sentir en redes sociales, en zonas de encuentros y entre los propios comerciantes, especialmente, luego que supermercados y otros comercios hayan tenido que racionar la venta (algunos de ellos a no más de cinco botellas por persona). Las quejas, como elemento positivo, han dejado ver más allá de lo que muchos imaginaban, la preferencia y el sentido de pertenencia de los dominicanos hacia la marca. Cuando ha faltado cerveza, han sobrado los reclamos.

La Cervecería atribuyó la ausencia de la Presidente a cuestiones propias de la pandemia, como el hecho de que la cadena de suministro se ha visto afectada a nivel mundial, factor que no solo ha tocado a esa industria, sino a toda una diversidad en todo el universo. Esas teorías e hipótesis difundidas “en la calle” van desde afirmar que la empresa busca hacer tal cosa, para lograr otra, hasta dar por hecho que está evitando vender al detallista o que está beneficiando más al mayorista, un mayorista que existe básicamente porque tiene a quien despachar posteriormente en esa cadena de “compra y venta” que se origina en el comercio normal y abierto.

También se ha dicho que “se está buscando sacar del mercado la cerveza regular (la dura, como le ha estado denominando parte de la gente que la consume) o la variante Light, para posicionar la Presidente Gold, uno de los nacimientos recientes de la industria.

A través de Cándida Hernández y otros ejecutivos que estuvieron en la actividad, la firma aseguró que es consciente de que la ausencia de Presidente produce incomodidad a los clientes y consumidores. “Por ello, es importante aclarar que el desabastecimiento está estrechamente ligado a temas logísticos y de la cadena de suministro. No es una acción premeditada que busque imponer el consumo de otras marcas. Simplemente, no hay suficientes botellas en el mercado de cerveza Presidente y no la podemos envasar en la cantidad que demanda hoy nuestros consumidores”, indicó.

Posteriormente, en un comunicado publicado en espacio pagado en medios locales, la Cervecería Nacional Dominicana advirtió que el covid-19 continúa siendo un gran desafío para las empresas de todo el mundo, de manera especial para las de consumo masivo. “En el caso de la República Dominicana, este panorama afecta a Cervecería Nacional Dominicana en su producto bandera y orgullo de los dominicanos: Cerveza Presidente. La demanda del producto ha crecido en el periodo de reapertura económica y la empresa, a pesar de haber aumentado la producción en comparación con el periodo previo a la pandemia, ha encontrado dificultades para satisfacerla al 100 %”, apuntó.

Y citó como razón fundamental el hecho de que la empresa no ha recibido la cantidad de botellas que requiere para hacerle frente a esa nueva demanda debido a la escasez global de envases de vidrio, a lo que se suman las grandes dificultades en la cadena mundial de suministro, algo que también se siente en el mercado local al complicarse el acceso a varios bienes de consumo masivo.

Recordó que “en el caso de las compañías vidrieras, principal impacto para Cervecería, se vieron obligadas a cerrar sus hornos por la pandemia. Y agregó que eso provocó una disminución en la producción de nuevos envases y que la reactivación de dicho sector es lenta. “Muestra de ello es que en lo que llevamos de 2021 la empresa que produce Presidente solo ha recibido poco más del 50 % de las botellas ordenadas a sus proveedores en el exterior”, expuso.

“A la situación provocada por la escasez de vidrio y de botellas nuevas, se agrega la dificultad para recibir las usadas para reciclarlas y reutilizarlas.

De acuerdo con los números ofrecidos, antes de la pandemia, el 80 % de las personas consumían en el punto de venta. Hoy ese número ha disminuido a un 50 %: están consumiendo más en sus casas o en espacios abiertos. Esta realidad hace que gran parte de las botellas se pierden o retornan mucho más lentamente a las plantas de producción de la cerveza. A modo de ejemplo, actualmente tardan más de 100 días en llegar, mientras que, cuando regresan directamente desde el punto de venta, se reciben en menos de 15 días”, explicó Cándida Hernández, vicepresidenta de Mercadeo y Estrategia de Cervecería.

Como alternativa, la firma ha introducido latas para la comercialización de las distintas líneas de cervezas. Las latas representan apenas el 5 % dentro del envase usado, número que podría elevarse al 10 % en lo que resta del año.

¿Cómo se irá resolviendo?

Este escenario antes descrito (lo provocado por la pandemia) ha movido a la Cervecería a trabajar en los últimos meses en dos soluciones principales: el apoyo para la reactivación de una fábrica productora de botellas en el país y el impulso de programas que incentiven el retorno de las botellas (de las botellas usadas).

Sobre la primera solución, la empresa firmó el pasado año un acuerdo con Caribbean Glass Industry para la reactivación de la industria de vidrio del país, que estaba 13 años apagada, para la compra de botellas de producción completamente local.

Ese proyecto permitirá acelerar los planes de fabricación de nuevos envases. Actualmente la operación ya se encuentra en fase de pruebas. Y en lo que tiene que ver con los programas de retornabilidad, se han puesto en marcha varias iniciativas. Una destacada es la de pagar un 50 % más a los puntos de venta y botelleros por cada botella que ellos retornan.

Para que haya de tomar

“Son momentos desafiantes para toda la industria. Ante esto, la empresa reafirma su compromiso con los consumidores y, de manera especial, con los puntos de venta, nuestros socios estratégicos. Como ya lo hemos demostrado en el pasado, por ejemplo, en los peores momentos de la crisis sanitaria, nuestro compromiso se mantiene firme en los buenos y, más aún, en los tiempos difíciles. Agradecemos la comprensión y paciencia de nuestros clientes y consumidores. Estamos trabajando para que Presidente pueda estar en los niveles de producción deseados lo antes posible”, apuntó la vicepresidenta de Mercadeo y Estrategia.

Y agregó: “Los próximos meses son clave y desafiantes para el restablecimiento de la cadena de producción de Presidente. Por ello, apelando a la transparencia y con miras a continuar ofreciendo información sobre los esfuerzos con relación al actual escenario, Cervecería ha habilitado la página web CerveceriaTeHabla.com.do, espacio que ofrecerá informaciones a todos los dominicanos de los respectivos avances.

Se informó que la empresa cervecera tiene a un equipo humano de más de 4,000 colaboradores trabajando para tener disponible su marca bandera en las cantidades requeridas lo antes posible y confía en que el camino que sigue para abastecer la demanda es el correcto. Mientras las medidas dan resultado, la empresa manifestó su agradecimiento a consumidores y, de manera especial, a sus clientes por la paciencia que están mostrando en el actual momento que se está viviendo.

Algunos la prefieren “dura”

Las ventas de cervezas, de las Cervecería Nacional Dominicana, se elevaron en un 10 %, a pesar de la situación que se vive por la pandemia. Mientras se dio ese crecimiento, en sentido general, en el caso particular de la cerveza regular (la dura) el aumento fue del 35 %, lo que indica que la gente sigue moviendo su preferencia hacia esa variante o tipo de cerveza.