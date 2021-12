Protocolo que permite acampar en Parque Nacional Valle Nuevo

Santo Domingo. - El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprobó el nuevo protocolo que permitirá a los visitantes acampar de forma segura y regulada en el Parque Nacional Valle Nuevo.

Se han tomado una serie de medidas para la reapertura de Valle Nuevo, que incluyen que los visitantes deberán conocer el protocolo de visitas del parque.

Tendrán además que mostrar su tarjeta de vacunación. De igual manera, utensilios personales y reutilizables durante su estadía, entre otros, para mitigar el impacto sobre el área.

El protocolo estará vigente desde el próximo 27 de diciembre hasta el 31 de marzo de 2022, siempre y cuando los visitantes y organizadores de viajes cumplan con las normas establecidas.

Límite de personas a acampar

Se establece que solo podrá acampar un máximo de 100 visitantes por noche.

Serán seccionados en 17 espacios con una capacidad de seis personas por área designada manteniendo el distanciamiento social con personas fuera del mismo grupo.

Realizar la reserva para acampar en Valle Nuevo

Para realizar la reservación se debe solicitar un permiso de pernoctación en el parque con un mínimo de 10 días de antelación a través del correo: [email protected].

Las cancelaciones también deberán ser notificadas a la misma dirección electrónica.

De igual forma, el correo enviado para la solicitud debe tener nombre completo y número de cédula del líder del grupo y sus acompañantes.

Así como también la identificación de los menores de edad y la fecha de llegada al parque.

En caso de que el líder y su grupo no asistan al parque el día de la fecha elegida y no cumpla con el protocolo de reserva, no les será otorgada nuevamente autorización para acampar.

Otras medidas para mitigar impacto en el área

De igual forma, todas las casetas de pernoctación permanecerán cerradas, no estará permitido colocar casas de campañas fuera del área designada.

Y tampoco se podrá realizar fogatas fuera de la demarcación establecida.

Como parte de las medidas señaladas para la conservación y protección del parque, no se permitirá el ingreso de plásticos de un solo uso (platos, vasos cucharas, etc.) al área protegida y la zona de acampar.

El área de BBQ solo será utilizada por dos grupos simultáneamente y se deberá llevar la leña o carbón para el mismo.

En ese orden, el líder del grupo deberá ser responsable de retirar los utensilios personales que serán utilizados durante la estadía.