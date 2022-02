Quico Tabar a dueños de bancas: "no me van a arrastrar al método que no ha servido toda la vida"

El administrador de la Lotería Nacional, Quico Tabar, advirtió a los dueños de bancas que no permitirá que se aprovechen del proceso actual de regularización para instalar nuevas bancas de Lotería al margen de las ya existentes.

En un video que circuló por las redes sociales donde se ve a Tabar diciéndole a los dueños de bancas que organizará el sector sin hacer lo tradicional: "macuteo y coger cuartos por abajo".

"No me van a arrastrar al método que no ha servido toda la vida, porque si el método hubiera servido, cuando ustedes lo dirigían, esta vaina la hubiesen arreglado, y no lo arreglaron; ahora se va a arreglar con un método nuevo, y yo camino por esta vía o mando esta vaina a la m..., mando ahora mismo mi cargo y me voy para mi casa", expresó Tabar.

"Si me vienen con el método tradicional de salir con una reglita para seguir macuteando, seguir cogiendo cuarto, yo no participo en eso", agregó.