Reconocen en New York alcalde de San Pedro de Macorís

En el marco de la celebración de las actividades en la ciudad de Nueva York del 139 aniversario de la elevación de la provincia de San Pedro de Macorís, el alcalde Raymundo Ortiz recibió anoche un reconocimiento de parte de Ydanis Rodríguez, miembro del Consejo de Nueva York para el distrito 10 en Washington Heights por la labor que viene realizando en beneficio del desarrollo y transformación del Club Macorís del Mar.

Durante el acto el alcalde Rafa PC, agradeció a Rodríguez por la distinción y también a Pedro Nieves y todo el equipo del Club Macorís del Mar Serie 23, INC New York por el recibimiento y hospitalidad, les felicitó por la realización de dichas festividades para el disfrute no solo de los petromacorisanos que residen en el exterior sino también para los de aquí.

Asimismo, resaltó el trabajo que año tras año realizan para que ese encuentro de confraternidad sea una realidad.

En dichas actividades también participaron la gobernadora provincial Aracelis Villanueva, el diputado Luis Gómez, Luis de la Cruz presidente del Concejo de Regidores, el concejal Manuel Mejía; entre otras personalidades de la provincia.