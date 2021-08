República Dominicana tiene bajos indicadores en lactancia materna

La representante del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Unicef), Rosa Elcarte, manifestó este lunes que República Dominicana es de los países de la región con el porcentaje más bajo en lactancia materna.

La titular del organismo internacional, declaró que las cifras existentes indican que sólo el cuatro por ciento de las madres dominicanas amamantan a sus hijos.

Señaló que el último estudio realizado en el territorio nacional muestra un aumento importante; sin embargo, resaltó que los números siguen siendo inferiores a los de otras naciones.

“Las cifras que tenemos son del 2019, antes de pandemia, después de la pandemia no hay cifras (…), probablemente haya un pequeño retraso porque durante un tiempo no se sabía todavía si el virus se transmitía o no por la lactancia y ahí probablemente hubo un parón”, expresó.

Ese orden, sostuvo que ya está comprobado que el covid-19 no se transmite con la leche materna, por lo que motivó a las madres a alimentar a sus bebés a través del seno con los cuidados necesarios, como mascarillas y lavado de manos para evitar la enfermedad infectocontagiosa.

Aseguró que lactar es la mejor manera de prevenir la desnutrición en los primeros meses de vida del infante.

Asimismo, manifestó que la lactancia materna hace que los niños se infecten menos de diarrea y neumonía, y aumenta el apego con la madre para establecer una mejor estabilidad psicológica y social con el bebé.

Del mismo modo, expuso que amamantar los protege de tener complicaciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad cuando son adultos.

“La madre también tiene una mejor recuperación post-parto, se contrae el útero mejor, adelgazan antes y recupera su tono, además disminuye la incidencia de cáncer de seno y de ovarios”, agregó.

Instó a las autoridades a formar una comisión que cree un plan de trabajo con medidas concretas para mejorar los indicadores que tiene el país.

Rosa Elcarte habló en estos términos, al participar en el acto de lanzamiento de la semana Mundial de la Lactancia Materna en el Ministerio de Salud Pública (MSP).