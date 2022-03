Residente aplasta a J Balvin en despiadada tiradera

“Como un cocodrilo en el Río Nilo” Reside reveló que se ha mantenido en vilo del genero urbano y en la Music Sessions #49 con el dj argentino Bzrp ajustó un par de cuentas pendientes que tenía con algunos exponentes de ese mundo, siendo su blanco principal J balvin.

El freestyle de tres capítulos ha dado mucho de qué hablar, generando comentarios, críticas e incluso memes por doquier en las redes sociales, tras el estreno la noche de este jueves.

“Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme”, dijo’ Calle 13’, antes de introducir el capítulo de tres minutos dedicado completamente al artista colombiano.

En “El caballero de los espejos”, que es el nombre que lleva el tercer capítulo, Residente atacó sin piedad a J Balvin, indicando que al dedicarle esos versos se estaría rebajando “con un bobolón, que le canta a SpongeBob y a Pokémon” y que es “la copia de un clon”.



En su contundente tiradera lo acusó de racista, sin talento, falso, mentiroso, desleal, influencer frustrado y de no respetar a las mujeres, refiriéndose al videoclip de la canción ‘Perra’ con Tockisha.

Y no solo se burló del autor del albúm de colores, también de los seguidores que llegaron a comprar la ropa de la línea 'Hot Dog', que lanzó J Balvin aprovechando la polémica que se generó entre ellos meses atrás, "hoy te despellejo, pa' que los que se compren la camisa del hot dog se sientan bien pendejo".

¿Por qué ataca Residente a J Balvin?

La furia que descargó el puertorriqueño en este tema se originó tras un encontronazo en redes sociales, luego de que J Balvin dijera que los premios Latin Grammy no valoraban a los artistas urbanos, ya que él no fue nominado e invitó a los grandes exponentes del género a no asistir a los premios. A eso, Residente respondió que tenía más que ver con la calidad de la música, ya que él se ha llevado más de 30 galardones de esa academia y utilizó la metáfora de los hot dogs para explicarselo.

"Tienes que entender, José, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelín. Te explico: tu música es como un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs", indicó Residente obteniendo como respuesta una foto de J Balvin al lado de un carrito de Hot Dog y más adelante sacando una línea de ropa con la misma temática.

Ricardo Montaner reacciona

Las reacciones de parte de las personalidades del mundo artístico no han sido muchas, pero sin dudas la que más ha llamado la atención es la del cantautor español Ricardo Montaner, quien calificó la tiradera como “un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores, no me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo”, agregó Montaner.

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Miles de comentarios han llenado la última publicación de J Balvin, en el que le sugieren ir a escuchar la pieza que le dedicaron y lo invitan a responder esta tiradera.

¿Se retirará Residente?

Residente no dice tal cual que se retirará, sin embargo, el coro de esta sesión pidiera dar a entender que sí, ya que insiste al decir "como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme", esfrofa que podría dejar en dudas al público entre si continuará o no en la industria musical.