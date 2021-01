Roba un auto, ve que dentro hay un niño y vuelve para "dar un sermón a la madre"

Un ladrón de automóviles estadounidense que se percató de la presencia de un niño pequeño dentro del auto que había robado dio la vuelta para devolver al menor a su madre y sermonearla por haber dejado a su hijo descuidado, para después de huir con el coche, informan medios locales.

El extraño episodio ocurrió este sábado en los suburbios de la ciudad de Portland (Oregón), en el estacionamiento de una tienda de comestibles donde la madre había dejado por unos momentos a su hijo de cuatro años al interior del vehículo con los seguros abiertos y el motor en marcha.

Según ha trascendido, el ladrón aprovechó su oportunidad y robó el coche. Sin embargo, momentos después se dio cuenta de la presencia del menor, por lo que dio vuelta y regresó al establecimiento para devolver al chico.

De acuerdo al portavoz de la Policía de Beaverton, Matt Henderson, el criminal "sermoneó a la madre por dejar al niño en el coche" y la amenazó con llamar a las autoridades por su descuido. "Obviamente, estamos agradecidos de que devolviera al pequeño y de que tuviera la decencia de hacerlo", agregó Henderson.

Tras el incidente, Henderson recordó a la ciudadanía que no es un crimen dejar a los hijos al interior del auto por unos instantes, siempre y cuando estos estén a la vista. No obstante, recomendó no dejar las llaves en la ignición y tomar algunas medidas de seguridad para garantizar la seguridad de los infantes.