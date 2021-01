Rondón dice Jean Alain le propuso implicar a Abinader en caso Odedrecht

El principal imputado del caso Odebrecht, Ángel Rondón, reveló ayer, que a cambio de un acuerdo para no ser acusado, el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, le propuso también inculpar al ahora presidente Luis Abinader, cuando éste era candidato.

Rondón, representante comercial de la constructora Odebrecht en el país, ya había dicho que Rodríguez le planteó acusar a “dos o tres” del entonces opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), hoy en el poder, pero no había mencionado que le refirieron al mandatario Abinader.

“Cuando él (Rodríguez) me propuso yo le dije, mira mi acuerdo puede ser en base a esto, me dice no, no, eso son asuntos de la DGII, eso no lo va a creer nadie, que si yo que, tú tienes que acusar dos o tres personas, dos o tres del PRM, Andrés Bautista, Chu Vásquez, Pacheco… Me dijo, ¿tú tienes también algún chequecito, algún aporte de campaña a Luis Abinader, hecho por Odebrecht?”, manifestó.

Al ser entrevistado por la periodista Katherine Hernández en su programa televisivo “Siendo Honestos”, que se transmite por CDN, canal 37, Rondón indicó que su respuesta al exprocurador fue que para hacer un acuerdo y encausar a alguien “no voy a hacer lo que tú me digas”, y que además no tenía las pruebas para inculpar a otros.

“Lógicamente, yo le dije, yo no voy a hacer una acuerdo sino tengo las pruebas, porque para hacer un acuerdo yo tengo que decir, si yo le dije a fulano de tal una transferencia de tanto o Odebrecht le transfirió como aporte de campaña a equis partido un millón de dólares, aquí está la transferencia”, expresó.

En otro orden, el empresario indicó que lo que se ha cometido con él es una injusticia y refirió que a pesar de todo, se encuentran bien, aunque “sería un hipócrita decir que, a veces, no me llega precaución… estamos llevando un caso difícil”.

“Estos cuatro años, posiblemente han sido más difícil que una propia condena, pues cuando estás condenado, bueno ya toy' ahí, pero ahora es una incertidumbre, una audiencia tres veces a la semana, las empresas deteriorándose por un lado, es una situación sumamente difícil, yo no se la deseo ni al peor enemigo y no tengo enemigos”, dijo.

“No hay cosa más grande en la vida, que a ti te hagan un levantamiento injusto”, agregó.

Rondón indicó que está convencido de que en su implicación en el caso, que se encuentra en juicio de fondo, “indudablemente ha habido otras manos”, es decir, no solo fue, según él, el exprocurador Rodríguez y el expresidente Danilo Medina.

“Yo no creo que Danilo Medina me quería hacer daño, sin embargo, en esa confusiones de que había que meterlos a todos, pero a mí no me podían dejar fuera, porque lógicamente era la persona principal en ese expediente”, precisó.

Aseguró Rodríguez que lo que quería en su casa era buscar dos personajes, a Odebrecht, como autor principal, y un villano que fuera quien dio el soborno.

Rondón dijo que el Ministerio Público no tiene “un papelito de pruebas”, de que sobornó a funcionarios y legisladores para la adjudicación de obras públicas a Odebrecht.

Dijo que como no hay pruebas ni ningún tipo de pruebas, entonces las juezas que llevan su caso, en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, no encontrarán ninguna vinculación con los sobornos ni haberles pago a los coimputados Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Conrado Pittaluga.

Asimismo, manifestó que cuando el proceso judicial acabe piensa retirarse. “Yo pienso terminar aquí, me voy a quedar…. Para vivir tranquilo no se necesita demasiado, la vida si tú no te la complicas mucho tu puedes vivir bien, y dejarles a tus hijos con que poder seguir el legado del futuro”, expresó.