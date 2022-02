Salud Pública informa retiro de fórmulas de Similac, Alimentum y EleCare

Santo Domingo - El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), a través del Viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), informó a todos los profesionales de la salud y población en general que, de acuerdo a la alerta emitida por la Food and Drugs Administration (FDA), la empresa Abbott ha iniciado un retiro voluntario proactivo de algunas fórmulas en polvo, fabricadas en Sturgis, Michigan, EE.UU.

De acuerdo a lo referido en la alerta, los productos afectados son: Similac, Alimentum y EleCare.

Abbott está retirando de manera voluntaria, estos productos después de recibir cuatro quejas de consumidores relacionadas con la presencia de Cronobacter Sakazakii o Salmonella Newport, en lactantes que habían consumido polvo infantil fórmula, fabricada en esa instalación.

Dentro de los productos afectados se encuentran los que cumplen con las siguientes condiciones:

• Los dos primeros dígitos del código son del 22 al 37

• El código en el empaque contiene K8, SH o Z2, y

• La fecha de vencimiento es del 01 de abril del 2022 o posterior

Los hallazgos hasta la fecha incluyen varios resultados positivos de la bacteria Cronobacter Sakazakii de muestras ambientales tomadas por la FDA.

Cronobacter Sakazakii o Salmonella Newport

Es una bacteria que puede causar infecciones graves y potencialmente mortales (sepsis) o meningitis (una inflamación de las membranas que protegen el cerebro y la columna). Los síntomas de sepsis y meningitis pueden incluir: falta de apetito (alimentación deficiente), irritabilidad, cambios de temperatura, ictericia (piel y parte blanca de los ojos amarillentas), respiración quejumbrosa y movimientos anormales. La infección por Cronobacter también puede causar daño intestinal y propagarse a través de la sangre a otras partes del cuerpo.

El Viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) de este Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), exhorta a la población y los profesionales de la salud reportar cualquier información sobre reacción adversa a los teléfonos 809-541-3121 ext. 6682 y 1-809-200-2538 (sin cargos

desde el interior) al correo electrónico al Portal de notificación en línea http://www.notificacentroamerica.net y www.msp.gob.do

Además, informa que los productos que no contienen la información mencionada anteriormente no están vinculados; no incluye productos de fórmula líquida, ni cualquier fórmula nutricional para la deficiencia metabólica, por lo que, los consumidores pueden continuar utilizando todos los productos no mencionados en esta alerta.