Salud Pública reafirma no habrá restricciones en diciembre

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, reafirmó ayer que no habrá restricciones por el coronavirus y ante las festividades que se avecinan en el mes de diciembre.

“Gracias a Dios y a todas las estrategias que se han planteado el Gabinete de Salud y el presidente de la República junto con el Ministerio de Salud Pública, hoy estamos muy bajo en cuanto al número de casos”, expresó Rivera previo a la primera versión del premio a la Sostenibilidad doctor Julio A. Brache Arzeno, en el hotel El Embajador.

El funcionario informó que en todo el país están apareciendo cerca de 200 casos por día, no obstante dijo que no tienen grado de internamiento ya que tienen la vacuna.

Explicó que los pacientes que no están vacunados son los más vulnerables a resultar con complicaciones.

Le recomendamos leer: Ministro SP confirma variante delta circula en todas las provincias del país

En ese contexto, pidió a la población a recibir el antígeno, mantener el uso de mascarillas y el lavado frecuentes de las manos como de manera habitual para pasar una Navidad de forma tranquila.

Sobre los vacunados, dijo que falta un cinco por ciento de los ciudadanos para llegar al 70 por ciento de la población.