Se activan compras en antesala al “Black Friday”

Santo Domingo.- Los comercios comenzaron a activarse a una semana de que se celebre el tradicional “Black Friday” o viernes negro en el país.

Como cada año, está actividad se realiza para inaugurar la temporada de compras navideñas con aparentes significativas rebajas en artículos y productos.

Pese a que la celebración de esta dinámica comercial no nació en la República Dominicana, sino en Estados Unidos, en la década de los 60, las grandes y pequeñas tiendas del país se han hecho parte de esta temática para atraer clientes a sus establecimientos con importantes ofertas.

Durante un recorrido por la arteria comercial de la avenida Duarte, se pudo apreciar la colocación de ofertas y rebajas en sus fachadas alusivas a este viernes negro.

En algunas tiendas se observó gran flujo de personas que ingresaban atraídos por los descuentos de que iban de iban hasta un 60 por ciento.

“Mi hermana se casa mañana y vine a comprarle un regalo, pero me encuentro con que hay muchas ofertas dizque por el viernes negro. Me parece bien porque le bajan mucho el precio a las cosas”, expresó Nancy Castillo.

Comenzaron a “abaratar”

desde inicio de mes

Muchos de los establecimientos comerciales comenzaron a colocar sus anuncios de rebajas desde el primero de noviembre, pese a que el día destinado para tales fines es el viernes 26.

Tal fue el caso de la tienda Plaza Lama, que presenta ofertas en todos los departamentos y muy especial en el área de electrométricos, celulares, así como en el área de cubertería.

Ayer, se observó desde tempranas horas la visita de los clientes para aprovechar y comprar los productos que abarataron.

“Yo vine a comprar una estufa porque ya me tocaba, y además que tengo los chelitos, por eso vine ahora. Me imagino que la semana que viene no se podrá entrar a las tiendas”, dijo Luisa Cabrera.

Esperan ventas aumentan en próximos días.

Algunos de los buhoneros que están ubicados en la Duarte con París comentaron que esperan que las ventas aumenten en los próximos días, tanto por está ocasión de rebajas, como por la temporada navideña.

Ramona Ortiz, quien vende carteras y maletas en unos de los puntos de expendio colocados en la Duarte dijo que, pese a que no cuenta con grandes ofertas, tiene la esperanza de que haya más flujo de compradores.

“El año pasado no vendí nada para estos días por el tema de la misma pandemia y la crisis, pero confío en Dios que todos podamos vender bien y a buen precio aunque no tengamos tantas ofertas como las grandes tiendas. Dios tiene que amparar a uno también”, argumentó Ortiz a elCaribe .