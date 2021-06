Se entregó hoy vigilante de sucursal bancaria acusado de matar joven

Se entregó el día de hoy ante las autoridades, Sergio Pascual Valdez Montero, vigilante de una entidad bancaria, que la semana pasada ultimó de un disparo al joven Esteban Espinal, de 35 años de edad, en medio de una discusión en un centro comercial de Santo Domingo Oeste.

Al ponerse a disposición de la Justicia, el joven entregó el arma de reglamento que estaba en su poder junto a cinco cápsulas que le habían sido asignadas por la empresa de seguridad al momento de tomar el servicio.

Valdez Montero se entregó en las instalaciones de Antena Latina en compañía de su abogada, quien aseguró que el joven está en perfecto estado de salud y sin ningún rasguño. Al lugar de la entrega se presentaron efectivos policiales y del Ministerio Público para proceder a la detención y dirigirse hasta la Policía Nacional, para proceder con el protocolo de lugar.

Recordamos que el pasado viernes Valdez Montero y el hoy occiso mantuvieron discusión que terminó con el fallecimiento de Esteban Espinal a causa de una herida de bala, desde ese entonces el vigilante se mantenía prófugo.

El informe policial indicó que el occiso acudió a la sucursal del banco donde laboraba Valdez Montero junto a su novia, para retirar una tarjeta de crédito y que bajo esas circunstancias el seguridad de la entidad financiera le dijo que solo uno de los dos podía entrar para mantener el protocolo contra el COVID-19.

Valdez Montero sostuvo que Almonte, presuntamente se alteró y le dijo improperios.

“Se le dejó pasar tranquilamente, porque él sigue siendo un cliente, aunque se altere”, expresó.

Indicó que tras salir de la sucursal, volvió a hablar con el cliente: “Me haló por el brazo y me dijo que si yo me le meto en el medio como que habría problemas, yo le pedí excusas y le dije que estaba haciendo mi trabajo y trato de bajarlo (tranquilizarlo)”, sostuvo.

El seguridad indicó que en ese momento Almonte lo empujó y que tratando de evitarlo le dio la espalda, momento que aprovechó y el cliente lo golpeó: “Yo por el impacto manipulé mi arma e hice el disparo. Como estaba mareado no supe dónde le disparé. Yo no tuve la intención de matarlo, solo me defendí”, dijo.